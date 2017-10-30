ص 5:05 2017/10/30

وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري بعد ظهر أمس إلى العاصمة الكازاخية للمشاركة في اجتماع «أستانا7» الذي تجري أعماله يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من تشرين الأول الحالي.

وكان رئيس القسم الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخية أنور جايناكوف أعلن في وقت سابق أمس أن الوفود المشاركة في اجتماع «أستانا7» ستبدأ بالوصول تباعاً بعد أن أكد جميع الأطراف المعنية بعملية أستانا مشاركتهم في هذا الاجتماع، مشيراً إلى أن اجتماعات الخبراء ستجري اليوم الإثنين، كما ستجري لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف بين مختلف الوفود المشاركة.