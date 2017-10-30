ص 5:05 2017/10/30

حاملاً في جعبته ملصقات تظهر أطفالاً سوريين، قال إنهم ضحايا التهجير الذي مارسته التنظيمات الإرهابية المسلحة، شارك الناشط الإيرلندي في حقوق الإنسان نيل فاريل ضمن وفد ضمّ ناشطين ودعاة سلام من دول أوروبية عدة زاروا معلولا أمس.

فاريل الذي خرج في أيلول 2013 بتظاهرات مناهضة للحرب التي تشن على سورية وتضامن مع شعبها بمواجهة التهديدات الأمريكية وتوعدها بالتدخل المباشر فيها أكد لمندوبة (سانا) أن ما تعرضت له سورية هو إرهاب صنعته الإمبريالية وأن هدف زيارته التعبير عن دعمه ومساندته لصمود الشعب السوري.

وأعرب فاريل عن معارضته للإيرلنديين الذين شاركوا في الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، لافتاً إلى أن الوفد سيعمل عقب انتهاء الزيارة على تنظيم حملة بهدف نشر الوعي تجاه آثار تلك العقوبات بحق السوريين.

ولفت فاريل إلى أن الوفد سيعمل على نقل حقيقة وواقع الأحداث في سورية إلى أوروبا ومختلف دول العالم، مبيناً أن هناك الكثير من الأوروبيين مازالوا يصدقون التضليل الذي مارسه الإعلام الغربي تجاه حقيقة الأحداث في سورية.

بدورها بينت عضو البرلمان الإيرلندي كلير دايلي أن وجود الوفد أمس في معلولا هو للاطلاع على آثار الدمار التي خلّفها الإرهاب والتعرف إلى الحقائق على أرض الواقع بشكل مباشر، مشيرة إلى أنها ستنقل ما شاهدته في سورية إلى برلمان بلادها.

من جهته أوضح الناشط إدوارد هورغان سعيه مع عدد من الناشطين إلى لقاء أسر سورية تعرضت لعنف من التنظيمات الإرهابية ضمن مشروع سيعمل على إعادة إحياء ذكرى الأطفال الذين كانوا ضحايا الأحداث التي دارت في دول عدة منها سورية واليمن وفلسطين والعراق، مبيناً أنه سيتم التعريف بمأساة السوريين ومعاناتهم بسبب الإرهاب ونقل هذه الصورة إلى كل أنحاء العالم وتوجيه رسالة بأن هؤلاء الضحايا ليسوا منسيين.

وكان الناشط الإيرلندي هايس قد سجّل موقفه بالقول: «إن دولاً مثل أمريكا وبريطانيا والسعودية مسؤولة عن معاناة الكثير من الأطفال في سورية» وذلك قبل إعلان التكفل بعملية جراحة قلب لطفلة سورية في العاشرة من العمر.

ومن مشفى دار الشفاء بدمشق، حيث ستجرى العملية للطفلة وعد الشوم، قال هايس الذي يترأس وفداً أوروبياً يزور سورية حالياً في تصريح صحفي: الشعب السوري شجاع بجيشه وأطفاله وعائلاته وأطبائه ومن واجب جميع الدول مساعدته ودعمه.

وعن تفاصيل العمل الجراحي أوضح الناشط الإيرلندي أنه وعبر التواصل مع أطباء سوريين في بريطانيا وإيرلندا وسورية اختيرت الطفلة وعد لإجراء الجراحة مع خطة للعودة في كانون الأول القادم لمساعدة مزيد من الأطفال، متمنياً من الجميع المساعدة للوصول إلى كل طفل سوري محتاج.

الدكتور محمد يونس اختصاصي قلبية أطفال والذي سيجري العملية، بيّن أن الطفلة وعد وعمرها عشر سنوات تشكو من فتحة بين البطينين لم تغلق عفوياً وبدأت تسبب لها مشكلات صحية جديدة ما استوجب إغلاقها جراحياً، مشيراً إلى أن العملية تستغرق من 4 إلى 5 ساعات ونسبة نجاحها 98 بالمئة.

الطفلة وعد الشوم عبرت عن أملها بإتمام العمل الجراحي بنجاح لتتمكن من مواصلة دراستها وتحقيق حلمها بأن تصبح مدرسة.

ومن الوفد عبرت لاورا لافينيا عن سعادتها بزيارة سورية، وقالت: إنها من أجمل الأماكن التي زرتها أريد العودة إليها مرة ثانية فسكانها طيبون ويستحقون الأفضل.

ويضم الوفد ناشطين ودعاة سلام من عدة دول أوروبية.