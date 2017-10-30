دمشق ـ دانية الدوس: ص 4:04 2017/10/30

بعيد ستة أشهر فقط من تشكيل اللجنة الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين في رئاسة مجلس الوزراء، بلغ مجموع صكوك تعيين من ذويهم «الزوجة والأبناء» /2083/ تمت على ثلاث دفعات لتصدر اللجنة أمس الدفعة الثالثة البالغة /645/ اسماً الذين تم تعيينهم لدى الوزارات والجهات العامة في المحافظات حسب الرغبات.

معاون الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة المهندسة لينا رسلان بيّنت أن نسبة التنفيذ في الصكوك السابقة بلغت 95%، مشيرة إلى أن اللجنة عملت خلال المرحلة الماضية على تلافي بعض الثغرات المتعلقة بإجراءات التعيين وخاصة في ما يتصل بالعمل مع الوحدات الإدارية وتمّ اتخاذ إجراءات تحفيزية وتطويرية في مختلف خطوات العمل.

وأشارت المهندسة رسلان إلى أن طلبات ذوي الشهداء الذين تم تعيينهم وفق صكوك الاستخدام توزعت على المحافظات وفق /61/ طلباً لمحافظة دمشق و/50/ لريف دمشق و/9/ لدرعا و/7/ للسويداء و2 للقنيطرة و/124 / لحمص و/194/ لحماة و/18/ لحلب و/2/ لدير الزور و/57/ لطرطوس و/94/ للاذقية و/24/ للحسكة.

بدورها بيّنت مديرة مكتب شؤون الشهداء المركزي اللواء نبال بدر أن الفترة الماضية شهدت انخفاضاً في عدد طلبات التعيين نتيجة العمل الكبير الذي تبذله اللجنة وأن أكثر حالات التعيين الحالية هي لحالات استشهاد خلال العام الحالي.

واستعرض المجتمعون واقع عمل مكاتب الشهداء في المحافظات، موضحين أهمية تعميم برنامج إلكتروني معلوماتي متطور على جميع المكاتب في المحافظات وربطه بمنظومة العمل المركزية وبناء قاعدة بيانات شاملة مايسهل على ذوي الشهداء إجراء معاملاتهم بكل يسر وسهولة وضمان عدم وجود أي ازدواجية في العمل.

وناقشت اللجنة المقترحات والإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى أدائها وتقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء، حيث تمّ خلال الفترة الماضية إجراء تقييم لعمل مكاتب الشهداء في محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس بهدف تطوير آلية عملها تماشياً مع توجه الحكومة في هذا الإطار, وسيتم إحداث نافذة واحدة في كل مكتب بالمحافظات بحيث يتمكن ذوو الشهيد من الحصول على كامل الأوراق المطلوبة من مكان واحد.

وتعمل اللجنة وفق منظومة عمل متطورة مرتبطة إلكترونياً بمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية لضمان عدم حصول أي خلل وتحقيق العدالة ولتكون هناك مؤشرات دالة على تفاعل الجهات العامة مع ملف ذوي الشهداء، كما تقوم اللجنة بدراسة بعض الحالات الخاصة التي ترد إليها ولا تدخل في نطاق عملها حرصاً منها للرد على جميع الطلبات وعدم إهمال أي منها

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع بينت المهندسة رسلان أن اللائحة الاسمية ستصدر إلى المحافظات كافة، موضحة أن التأخير البسيط بإصدار اللوائح كان نتيجة التأكد من أن جميع الصكوك السابقة التي صدرت عن مجلس الوزراء تم تنفيذها بالكامل وتم التأكد من ذلك من خلال جولة على المحافظات التي تمت موافاتها بصكوك التعيين وتبين أن نسبة تنفيذ الصكوك السابقة حوالي 95 بالمائة.

وأوضحت أن آلية التعيين الحالية تقدم تسهيلات لذوي الشهداء من خلال تقديم الطلب بالمديريات الفرعية ثم يوافى بها مديرو مكاتب الشهداء في المحافظات وبعدها إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة من دون المرور من المديرية إلى الوزارة ثم إلى رئاسة مجلس الوزراء هذا الشيء الذي كان يحتاج وقتاً أكثر.

من جانبها بيّنت اللواء بدر أنه يجري العمل على الربط بين مكتب شؤون الشهداء العسكريين في دمشق والمحافظات بحيث يستطيع ذوو أي شهيد مراجعة أي مكتب لشؤون الشهداء وسيجد المعلومة موجودة لديه كاملة وصادرة.

وحول آلية العمل أوضحت أنه يتم تقديم الطلب في مكتب شؤون الشهداء العسكري بالمحافظة ويتم إرسالها مباشرة إلى المكتب المركزي بدمشق بحيث يتم التدقيق فيه مع البيان العائلي ويدقق بحالة الزوجة أو أحد الأبناء إن كان مستفيداً ويتم لحظ عدد وأعمار الأطفال الموجودين لدى الشهيد إذا كانت أعمارهم صغيرة فتكون لهم خصوصية في رئاسة مجلس الوزراء ويتم تأمين فرصة الوظيفة بأقرب مكان لبيت الزوجة أو لعائلة الشهيد لتتمكن زوجة الشهيد من رعاية أبنائها.