دانية الدوس ص 1:01 2017/10/30

بعد شبه اختفاء عبواتها من الأسواق، تعهدت جميع شركات المتة و للمرة الثانية، بتوفير المادة في الأسواق والالتزام بقرار تسعيرها المحدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماع معاون وزير التجارة الداخلية و حماية المستهلك جمال شعيب مع موردي شركات المتة بحضور كل من مديري الأسعار وحماية المستهلك حيث تم الاطلاع على واقع توزيع مادة المتة في الأسواق، مطالباً اياهم بموافاة الوزارة بالتوزيعات اليومية للمادة ليتم تعميمها على مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والالتزام بقرار التسعير من قبل الوزارة لمتابعة توفر المادة في الأسواق والتقيد بالسعر، مشيراً الى أن كمية المادة الموزعة من قبل شركة كبور يوم أمس في الأسواق بكافة المحافظات استناداً الى الفواتير المقدمة للوزارة هي /55/ طناً.

وأشار شعيب الى أن الوزارة مستعدة لاستقبال شكاوى الإخوة المواطنين في حال عدم توفر المادة في الأسواق أو عدم الالتزام بالأسعار المحددة من قبل الوزارة علماً أن المادة متوفرة في فروع السورية للتجارة و بالأسعار المحددة .

وتم خلال الاجتماع تعهد كل من شركات كبور للمته وشركة سامي الحموي (متة العم وكبجيرو) وشركة أجياد للصناعة (متة تانغو) بالالتزام بقرار تسعير المتة وتوفيرها بالأسواق.