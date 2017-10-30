محمد هواش قنبس ص 1:01 2017/10/30

أقامت اللجنة الإعلامية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالتعاون مع اتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث وجمعية تنظيم الأسرة أمس ندوة تثقيفية لمكافحة ظاهرة المخدرات في المركز الثقافي العربي في الميدان في دمشق تحت شعار «لا للمخدرات نعم للحياة».

وقال اللواء محمد حسن العلي مدير إدارة التوجيه المعنوي ورئيس اللجنة الإعلامية في وزارة الداخلية في بداية الندوة: ترتكز سياسة سورية حيال مسألة المخدرات واستخدامات أنواعها وأشكالها المتعدد بشكل غير مشروع إلى قواعد انطلاق راسخة تم تطويرها وتحديثها منذ عام 1993 بصدور القانون رقم 2 المعروف باسم قانون المخدرات الذي يعد من أفضل وأحدث التشريعات على الصعيد العالمي في هذا المجال، وقد نص القانون على عقوبات زجرية رادعة شديدة تصل إلى حد الإعدام بحق كل من يهرب مواد مخدرة أو يزرعها أو يقوم بصناعتها من دون ترخيص وفي المقابل نظر القانون إلى المتعاطين والمدمنين نظرة إنسانية وعدّهم أناساً مرضى وألزم الجهات المعنية في الدولة بتقديم المساعدة اللازمة لعلاجهم وشفائهم وتوفير المناخ الصحيح لعودتهم إلى مجتمعهم أصحاء معافين من خلال إقامة مراكز متخصصة للمعالجة من الإدمان مع التشدد في الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بنزلاء هذه المراكز، حيث يوجد لدينا حالياً مرصدان لمعالجة الإدمان، واحد في ساحة العباسيين في دمشق وآخر في حلب «مشفى ابن خلدون» وأضاف اللواء العلي: إن القانون المشار إليه أعفى المتورطين في المخدرات من المساءلة القانونية في حال تقدموا من أنفسهم إلى هذه المراكز.

واستعرض الرائد يوسف إبراهيم من إدارة مكافحة المخدرات جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم المخدرات والإجراءات التي تتخذها الوزارة للمساهمة في التخلص والوقاية من هذه الآفة الخطيرة وتحصين المجتمع من أضرار الاستخدام غير المشروع للمخدرات والجهود المبذولة خلال الظروف الراهنة في التصدي لهذه الظاهرة مع تزايد نشاط التهريب والاتجار بالمخدرات.

كما استعرض الرائد إبراهيم إحصائية المواد المخدرة المضبوطة في القطر منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم الثالث من شهر حزيران الماضي حيث بلغ عدد القضايا 2335 قضية مخدرات عدد المتهمين بها 2925 متهماً وبلغت الكميات المصادرة 612 كغ من الحشيش المخدر.

وأوضح الرائد إبراهيم أن هذه الكميات ضبطت مخبأة بطرق فنية داخل الكابلات والفرش والأثاث المنزلي وأطقم الكراسي وضمن الأغذية والحقائب النسائية وماسحات بلور السيارات والنحاسيات وعلب السمنة والسيارات.

بدوره أشار ممثل جمعية تنظيم الأسرة أنس حبيب إلى دور الأسرة في الوقاية من المخدرات لكونها الحلقة الأساسية في المجتمع والتنسيق الواعي للإنجاب والربط بينه وبين أحوال الأسرة الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت ممثلة اتحاد شبيبة الثورة محاضرة عن دور اتحاد شبيبة الثورة في توعية الشباب بأخطار المخدرات ووقايتهم من التورط بتعاطيها بالتأكيد على ضرورة تحصين الشباب من هذه الآفة الخطيرة.

