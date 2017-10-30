مركزان الخليل ص 1:01 2017/10/30

ذكرت مصادر خاصة لدى المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً على دعم المشروعات الصناعية ضمن إطار خطة وزارة الصناعة الاستثمارية على إضافة مبلغ مليار ليرة للخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة للعام القادم، حيث تم تخصيص اعتماد مقداره 200 مليون ليرة لإدراج مشروع آلة نفخ البريفوم في خطة الشركة العامة لتعبئة المياه وحدة مياه عين الفيجة التابع للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية للعام القادم، واعتماد آخر مقداره 100 مليون ليرة لإدراج مشروع إقامة معمل لإنتاج الكونسروة في منطقة الغاب عائد للمؤسسة نفسها، كما تم تخصيص اعتماد مقداره 100 مليون لمشروع إقامة وحدات لإنتاج الألبان والأجبان في مناطق جغرافية متعددة (الغاب، الساحل، سهل عكار) ضمن خطة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية لعام 2018، واعتماد مقداره 100 مليون ليرة لمشروع معمل لصهر البازلت وإنتاج الخيوط والأنابيب والقضبان البازلتية في محافظة السويداء ضمن خطة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية للعام القادم، واعتماد مقداره 100 مليون ليرة لإدراج مشروع معمل لإنتاج البلوك الخلوي ضمن خطة المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء للعام القادم أيضاً.

كما وافق المجلس على تخصيص مبلغ 100 مليون ليرة لمشروع تأهيل صالة المسكب في الوحدة الاقتصادية لتصنيع القطع التبديلية في حلب ضمن خطة المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء لعام 2018، ومبلغ 100 مليون ليرة لمشروع إضافة خط جديد لإنتاج الإسمنت في الشركة السورية في حماة يعود للمؤسسة نفسها، ومبلغ 100 مليون ليرة لمشروع إقامة معمل لإنتاج الخميرة الطرية في شركة تل سلحب بطاقة 15 ألف طن سنوياً ضمن خطة المؤسسة العامة للسكر لعام 2018، ومبلغ 100 مليون ليرة لمشروع استكمال تطوير شركة المنتجات الحديدية والفولاذية في حماة لتطوير معمل القضبان الحديدية ضمن خطة المؤسسة العامة للصناعات الهندسية للعام القادم.

