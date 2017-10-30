يوسف علي ص 1:01 2017/10/30

نفى أحمد نجم- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية بشكل قاطع ضبط أي عبوة عطر أو «ديدورانت» تحمل العلامة التجارية relax ريلاكس أو علامات أخرى مشبوهة بتأثيرها السام أو الضار بشدة سواء في المحال التجارية أو على العربات الجوالة أو باعة الأرصفة أو الجوالين من خلال الدوريات المنتشرة في اللاذقية.

والأمر نفسه أكده الدكتور فراس بسما- نقيب الصيادلة بأن لجان النقابة تتقصى أي مادة دوائية أو مستحضرات طبية ومواد توزعها الصيدليات، ولم تعثر اللجان حتى الآن على الماركة المنوّه بها سواء من خلال قنوات تلفزيونية فضائية غير سورية أو وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً: عادة مواد كهذه تدخل إلى مناطق غير آمنة ومناطق تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، بدوره نفى الدكتور لؤي سعيد- مدير المشفى الوطني تلقي أي حالة تسمم بمادة مزيل التعرق أو خلافه بأي ماركة.

