ترجمة:إيمان الذنون ص 1:01 2017/10/30

الهيمنة الأمريكية على أوروبا وخاصة الغربية منها ليست جديدة، وتاريخ هذه الهيمنة يعود لفترات سابقة طويلة تجلت واضحة في منتصف القرن الماضي تقريباً (إنزال النورماندي عام 1945) عندما أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قوات عديدة ساهمت في تحرير فرنسا من النازية الألمانية.

إن العلاقات الأوروبية- الأمريكية وثيقة جداً وخاصة مع بريطانيا التي يتحكم مهاجروها القدماء من الأنغلوساكسون في مقدرات السياسة الأمريكية، وهذا ما يفسر الترابط العضوي مابين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حتى اليوم، فانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يتمشى مع السياسة الأمريكية التي لا تريد أوروبا بصوت واحد، لأنها لا تزال تمنِّن الأوروبيين بتخليصهم من النازية، لكن ذلك لم يمنع قيام أحزاب أوروبية راديكالية في فرنسا، بلجيكا، إسبانيا وإيطاليا من المطالبة باستقلال القرار الأوروبي وفك ارتباطه مع القرار الأمريكي، إلاّ أن الهيمنة الأمريكية لا تزال هي المسيطرة عن طريق حلف «ناتو» الذي تأسس عام 1949، ناهيك بعشرات القواعد العسكرية الأمريكية في بعض الدول الأوروبية.

إن أوروبا بدأت تظهر بعض التململ بحياء من الهيمنة الأمريكية مستثنين بذلك بريطانيا التي بقيت متماهية مع السياسة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة لا تزال تبسط هيمنتها على السياسات الأوروبية بطرق متعددة، تارة عن طريق الأحلاف وأخرى بالتلويح بالمكاسب في بقية قارات العالم مثل آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

من هنا نستطيع التأكيد أنه من السابق لأوانه الحديث عن فض الشراكة الأوروبية – الأمريكية، وإذا ما حدث أن اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية موقفاً يتعارض مع السياسة الأوروبية، فإن الأوروبيين يتحدثون عن ذلك في إعلامهم بشكل لا يدين السياسات الأمريكية، فمثلاً تناولت صحيفة «التايمز البريطانية» انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية المناخ العالمية بشيء من الحيادية حيث أوردت النبأ من دون تعليق يمس القرار الأمريكي وكذلك فعلت صحيفة «لوموند» الفرنسية ومجلة «دير شبيغل» الألمانية.

إن الخلافات الأوروبية -الأمريكية لا تبدو عميقة رغم شعور الشعوب الأوروبية بضرورة استقلالية قراراتها الحاسمة بمعزل عن الهيمنة الأمريكية، وقد ساعدت المساهمة المالية والمنح التي تقدمها الولايات المتحدة للمنظمات الدولية التي تبلغ حوالي 22% من ميزانية هذه المنظمات في بسط الهيمنة الأمريكية ليس على أوروبا وحدها، بل على الكثير من دول العالم.

وقد جاء في دراسة نشرتها صحيفة «التايمز» الأمريكية بعنوان «العلاقات الأوروبية- الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول»:

يرى المحللون السياسيون أن الارتباط الأمني الوثيق ما بين ضفتي الأطلسي: الولايات المتحدة الأمريكية وغرب أوروبا هو من قبيل الحقائق الدامغة التي لا مجال للجدال بشأنها، ولكن عدم انضمام الولايات المتحدة إلى عصبة الأمم 1919 عقب رفض الكونغرس الأمريكي لاتفاقية «فرساي» وإيثارها استراتيجية العزلة من جديد أجّل إلى حين زعامتها الفعلية لترتيبات الأمن الأوروبي إلى ما بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية (1939) ولاسيما في أعقاب إقدام اليابان على تحطيم الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هاربر 1941، ومنذ ذلك الحين ارتبط الأمن القومي الأوروبي بالأمن الأمريكي بوشائج يصعب فصمها أو تحجيمها، وبعد أن خرجت أوروبا من الحرب العالمية الثانية وقد فقدت الكثير من أوراق أمنها القومي انتقلت هذه الأوراق إلى القطبين المنتصرين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي السابق.

ومع تضعضع القدرات العسكرية لأوروبا إثر معارك الحرب العالمية الثانية الضروس، وتبلور أولى معالم الحرب الباردة وما صاحبها من استقطاب دولي برزت الحاجة الماسة إلى بسط الحماية الأمريكية على دول غرب أوروبا فكان تشكيل حلف شمال الأطلسي الذي صار قطب الرحى في السياسات الأمنية الدفاعية الأمريكية والأوروبية لمواجهة الخطر السوفييتي المتصاعد آنذاك.

وبانهيار الاتحاد السوفييتي 1991 وتفكك حلف «وارسو» طرحت العديد من التساؤلات حول جدوى استمرارية حلف شمال الأطلسي بعد زوال الخصم القوي.

وإذا كان حلف شمال الأطلسي قد تمكّن عبر مسيرته من الاضطلاع بمهمة الدفاع عن أمن الحلفاء الأوروبيين، إلاّ أن تلك المسيرة لم تخل من بعض الأزمات ولعل أهمها: انسحاب فرنسا – ديغول من التنظيمات العسكرية للحلف، الصراع اليوناني – التركي حول قبرص وحقوق الصيد في بحر إيجة، الأمر الذي أضعف قدرات الحلف، أضف إليها اصطدام القناعة الأمريكية بتلك الأوروبية حول الاستراتيجية الأنسب للحلف، وتطلع بعض الحلفاء إلى حيازة قوة نووية على غرار النموذجين البريطاني والفرنسي، إضافة إلى الرفض الأوروبي لتحمل نصيب أكبر من الميزانية الدفاعية للحلف وإلقاء العبء الأكبر في هذا الصدد على الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة المنشئة والقائدة للحلف.

وجاءت أحداث الحادي عشر من أيلول لتمثل فرصة ذهبية للولايات المتحدة لفرض رؤيتها في تشكيل واقع العلاقات الدولية من خلال إعادة رسم خريطة توزيع محاور القوة على المسرح الدولي تكريساً لـ «هيمنة القطب الأمريكي الأوحد» على هذا المسرح وفق رؤية الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

ولكن سرعان ما بدت شواهد الاختلاف بين جانبي الأطلسي، ولاسيما أن الكثير من الأوروبيين سادتهم قناعة بأن أوروبا بدعمها لحرب الولايات المتحدة المزعومة «ضد» الإرهاب إنما تخوض في الحقيقة معركة موسعة ضد أعداء أمريكا حيثما وجدوا، الأمر الذي يلقي بتبعات عسكرية ولوجستية جسيمة على الأوروبيين، ومع ذلك سعت الولايات المتحدة لتوظيف أوروبا لخدمة استراتيجية «زعامتها» العالمية الموهومة.

على الجانب الآخر تطلبت استراتيجية «الزعامة العالمية» الاحتفاظ بحرية ممارسة دور انفرادي إزاء كل ما من شأنه تهديد الأمن القومي الأمريكي، وهو ما يعني الاستبعاد الأمريكي لأي دور أوروبي حينما يتعارض مع المصالح الأمريكية وفق ما أكّدت عليه الحقائق التالية:

– رسالة بوش للعالم: «إما معنا أو ضدنا» وهو ما يعد بمنزلة إعلان رسمي للهيمنة الأمريكية في صورة أضخم معادلة ابتزاز سياسي عرفها العالم.

– اعتناق الولايات المتحدة استراتيجية «الضربة الوقائية» لإجهاض أي أخطار محتملة تهدد الولايات المتحدة، فقد جاء في وثيقة الأمن القومي: «لن نتردد في العمل بمفردنا إذا ما اقتضى الأمر ممارسة حقنا في الدفاع عن النفس» وتأكيداً على ذلك جاء انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من معاهدة انتشار الصواريخ عابرة القارات بما يسمح لها ببدء عملية تطوير وإنتاج الصواريخ البالستية بذريعة «صد» أي هجوم خارجي على أراضيها.

– قبيل شن الحرب الأمريكية على العراق وعلى أثر معارضة بعض الحلفاء الأوروبيين للحرب، علّق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق آنذاك بقوله:

«إن مصلحة الولايات المتحدة ستكون الأساس الذي سيستند إليه الرئيس بوش في اتخاذ قراره بشأن الحرب على العراق»، موضحاً أن الإجماع الدولي ليس شرطاً مسبقاً لقرار الحرب، ناعتاً الحلفاء الأوروبيين المعارضين للحرب على العراق بـ «أوروبا العجوز الآفلة».

وفي واقع الأمر أبرزت الحرب على العراق عنصراً من عناصر الاختلاف في الرؤى والمصالح بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين، حيث قاوم الأوروبيون سياسة العقوبات الاقتصادية على إيران، كما اختلفوا مع واشنطن حول أسلوب التعامل مع كوريا الديمقراطية، و كان للأوروبيين وجهات نظر مختلفة عن الولايات المتحدة بشأن قضية السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن شكوى الأوروبيين المتكررة من عدم أخذ الولايات المتحدة في الحسبان المصالح الأوروبية ولاسيما في إفريقيا ، أضف إلى ذلك الخلافات بين جانبي الأطلسي حول قضايا اقتصادية وتجارية وتكنولوجية وثقافية عديدة، زد عليها اختلاف وجهتي نظر الطرفين حول طبيعة النظام الدولي الجديد الذي تراه الولايات المتحدة «نظام القطب الواحد الأمريكي» وعلى الأوروبيين أن ينصاعوا لذلك، بينما يراه الحلفاء الأوروبيون نظاماً متعدد الأقطاب، يسعون من خلاله للعب دور أكبر في السياسة الدولية بهدف الخروج من عباءة الهيمنة الأمريكية والحيلولة دون انفراد قطب واحد بالقرار الدولي.

فهل يعني ذلك نهاية لأكثر الارتباطات التحالفية نجاحاً في العصر الحديث، أم إن ما يجمع الولايات المتحدة بالحلفاء الأوروبيين أكثر بكثير مما يفرقهم أمنياً واقتصادياً وسياسياً؟.