ص 1:01 2017/10/30

تبدو العلاقات الأوروبية- الأمريكية في أفضل حال وفق ما يظهر من خلال التحالفات والاتفاقيات بين الجانبين وتحركهما ودورهما الكبير وتدخلهما المباشر وغير المباشر في إثارة الكثير من القضايا وفي التنسيق والتعاون خدمة لمصالحهما المشتركة، لكن في حقيقة الأمر فإن هذه العلاقات غير متكافئة، إذا تتخللها تباينات قد لا تكون بادية للعيان بيد أن من يدقق أكثر سيلاحظ أن هناك شرخاً بين العلاقات الأوروبية- الأمريكية التي تختلف تبعاً للسياسة الأمريكية التي تنظر لهذه العلاقات من منظار العلاقة الخاصة مع كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد لاضمن معيار الاتحاد.

الولايات المتحدة تخضع علاقتها مع أي دولة أوروبية لمقياس الترابط العضوي مع كل دولة على حدة لأن واشنطن لا تريد أن يكون لأوروبا كاتحاد صوت واحد ولهذا السبب تختلف علاقاتها وتتباين بين دولة وأخرى، لكن لو أخذنا علاقات الطرفين، أي الولايات المتحدة وأوروبا، التي أخذت تتراجع تدريجياً وبشكل شبه مخفي إلى أن ظهرت الخلافات بشكل واضح مع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول أوروبا الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «بدفع ما يترتب عليها من التزامات مالية للولايات المتحدة بسبب مساهمة الأخيرة في ميزانية الحلف وحمايتها في العقود الفائتة» حسب ترامب الذي أشعل خطابه هذا الشرارة الأولى للتوترات وتصعيد الأزمات بين الجانبين.

وبالعودة تاريخياً إلى العلاقات التي تربط الطرفين، فإن هذه العلاقات كانت أفضل بكثير فيما مضى، لكنها بدأت بالتراجع بشكل تدريجي بسبب السياسات الأمريكية التي لم تعجب في كثير من الأحيان الدول الرئيسة في أوروبا، فعلى سبيل المثال بدأت العلاقات الأمريكية- الألمانية تتراجع شيئاً فشيئاً حتى أصبحت الأسوأ في عهد الإدارة الأمريكية الحالية، فلو عدنا إلى تاريخ العلاقة التي بدأت بالانحدار منذ اعتراض ألمانيا على التحشيد الأمريكي لإدارة تفكيك يوغسلافيا لما لها من مخاطر على أوروبا، وهكذا بدأت تتتالى النقاط الخلافية بين البلدين التي أججها كشف التسريبات عن تجسس أمريكا على مكالمات المستشارة أنجيلا ميركل، وما تبعها وصولاً إلى تصريحات ترامب ومطالبته أوروبا بالتزامات مالية ناهيك بالفائض التجاري الكبير لألمانيا وغيرها من القضايا التي أججت الخلافات بين البلدين.

عوامل عدة أثارت قلق واشنطن من أوروبا بعامة وألمانيا بخاصة سواء من حيث الاختلالات التجارية المتنامية معها أو من حيث النقاط الخلافية التي بدورها حركت القلق الأوروبي أيضاً، خاصة بعد ما أشيع عن دور أمريكا في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الرفض الذي تلقاه السياسة الأمريكية، ولاسيما تدخلها في الانتخابات بمختلف أنواعها في أوروبا لفرض شروطها وكذلك ردود الفعل المعارضة تجاه انسحاب أمريكا من المعاهدات الدولية ومن تعهداتها، وهذا ما حرك الانقسام في الداخل الأوروبي بين مؤيد ومعارض للعلاقات الأوروبية- الأمريكية على نحو يضع مستقبل هذه العلاقات على المحك، لكن رغم ذلك يبدو أن الحديث عن فض الشراكة بين الجانبين -وإن تعارضا- سابق لأوانه.