ترجمة: راشيل الذيب ص 1:01 2017/10/30

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية على أن «الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لا ينفقون ما يكفي على الدفاع، وأن بعضهم مدين بأموال طائلة للولايات المتحدة بسبب المساهمة الكبيرة لأمريكا في ميزانية الحلف، وأن هده الدول عليها أن تدفع لواشنطن مقابل حمايتها لها في العقود الفائتة»، وبعد تسلمه مهام منصبه في 20 كانون الثاني من العام الجاري، أخذ يطالب الأوروبيين، وخاصة ألمانيا باعتبارها المركز المالي الأكبر في أوروبا، بالمزيد من المساهمة في ميزانية الحلف العسكرية. وفي قمة (ناتو) المنعقدة في بروكسل في 25 أيار 2017، زاد الرئيس الأمريكي من حدة خطابه ضد الدول الأوروبية بشأن التزاماتها المالية، وظهر ترامب في فيديو، وهو يوبخ مسؤولي الحلف، فكانت أن اشتعلت الشرارة الأولى للتوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إذ تسببت كل هذه التصريحات والمواقف في نشوء الأزمات السياسية والاقتصادية مع أوروبا وتصعيدها.

وفي هذا السياق، أشار موقع «يو إس نيوز» في مقال نشره في صفحات الرأي للكاتب ديزموند لشمان إلى أن الفائض التجاري الكبير في ألمانيا بشكل خاص وضع هذا البلد على مسار التصادم مع الإدارة الأمريكية الحالية، وباعتبار أن ترامب قد انتخب وفقاً للبرنامج الذي يمكن الدول الأخرى من الاستفادة من الولايات المتحدة في المجال التجاري، فيبدو أنه يتجه بثبات نحو اتخاذ تدبير ما إزاء الفوائض التجارية الكبيرة للبلدان الأخرى، في حين أن الحكومة الألمانية صامدة في مواجهة أي نية لفرض تدابير سياسية للمساعدة في تقليل حجم الفائض التجاري الكبير لديها ولاسيما أنها تعده دليل قوة ولا يشكل أي مشكلة.

وفي ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، فإنه يتضح أن ألمانيا لديها الآن أكبر فائض في الحساب الجاري الخارجي في العالم، نحو 300 مليار دولار، وبنسبة تتجاوز 8% من إجمالي الناتج المحلي بحوالي ثلاثة أضعاف حجم نظيره في الصين التي بقيت فترة طويلة عرضة لانتقادات الولايات المتحدة بشأن ماتسميه الأخيرة «الممارسات التجارية غير العادلة».

ويبدو أن قلق الولايات المتحدة من الفائض الكبير الألماني ظهر في الأصل قبل أن يصبح ترامب رئيساً، إذ لاحظت وزارة الخزانة الأمريكية في نيسان 2016 في تقريرها نصف السنوي عن أسعار صرف العملات الأجنبية أن الفائض الألماني كان يشكل إشكالية بالنسبة لأمريكا، عندما وضعت ألمانيا جنباً إلى جنب مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان على قائمة مراقبة خاصة. وقد حذرت الوزارة من أن هذه الدول تواجه تدقيقاً إضافياً وانتقاماً محتملاً من واشنطن نتيجة المخاوف من الاختلالات التجارية المتنامية مع الولايات المتحدة.

ومنذ توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة، فإن ترامب أعلن استياءه من الفائض التجاري الكبير في ألمانيا وعده غير مقبول على الإطلاق، بذريعة أنه يلحق الضرر بالعمال الأمريكيين بشكل غير عادل، وهكذا، فقد اتهمت إدارته ألمانيا بالاستفادة من عضويتها في «اليورو» للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة، إذ إن ألمانيا باعتماد «اليورو» عملة لها تستخدمها أيضاً دول غيرها ضعيفة (اليونان وإيطاليا والبرتغال)، تتمتع بفوائد عملة أضعف بكثير مما لو كانت قد حافظت على المارك الألماني.

وقد اتسم رد فعل الحكومة الألمانية على اتهامات إدارة ترامب على نحو عام بالسخط والغضب والحيرة، وهي تصر على أن الفائض التجاري الكبير ليس هدفاً من أهداف السياسة العامة الألمانية، بل هو نتيجة سياسات الميزانية المنظمة في ألمانيا ومواجهة شيخوخة السكان، لكن هل ينبغي معاقبة برلين على اتباع سياسات اقتصادية معقولة؟!

ووفقاً للحكومة الألمانية أيضاً، فإنه يتعذر عليها من الناحية السياسية أن تفعل شيئاً لمعالجة فائضها التجاري الكبير حتى لو أرادت ذلك، إذ إنه، ومنذ انضمام البنك المركزي الألماني إلى اليورو في عام 1999، فإن البنك المركزي الأوروبي المستقل، لا الألماني، هو من يؤثر في سعر الصرف، وقد يكون لألمانيا مقعدان في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لكنها ليست سوى واحد من 19 بلداً آخر ممثلاً في هذا المجلس.

وبالمثل، فإن برلين مقيدة من الناحية الدستورية بالرد على المناشدات المتكررة التي قام بها صندوق النقد الدولي كي تستخدم الحيز المالي الذي يتعين عليها للمساعدة في الحد من الاختلالات التجارية في أوروبا وبقية العالم على حد سواء، إذ إن البرلمان الألماني وافق في عام 2009 بأغلبية ساحقة على تعديل متوازن للميزانية أو ما يعرف بـ«مكابح الديون»، ووفقاً لفرملة الدّين هذه، فقد تم منع الحكومة الألمانية دستورياً منذ عام 2016 فصاعداً من إدارة عجز هيكلي في الميزانية يتجاوز 0.35٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ولعل الحكومة الألمانية بذلك تقلل إلى حد كبير من مدى أهمية الوفاء بوعود الانتخابات الرئاسية لإدارة ترامب بشأن إعادة الوظائف إلى البلاد من الناحية السياسية.. وما يثير القلق أيضاً أن ترامب سيستخدم سلطته التنفيذية لمتابعة تهديداته بإدخال قيود تجارية بعيدة المدى لتحقيق أهداف الميزان التجاري التي وضعها إذا مابقيت الحكومة الألمانية متعنتة ورافضة القيام بأي شيء لمعالجة فائضها التجاري الكبير.

وبكل تأكيد، فإن تكثيف القيود التجارية هو آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي خاصة أنها يمكن أن تشجع بشدة على الانتقام الذي يمكن أن يقود إلى حرب تجارية عالمية. ولهذا السبب نأمل أن يَحِل مسؤولون أكثر برودة في كل من برلين وواشنطن لإيجاد طريقة تعاونية للتعامل مع الاختلالات التجارية العالمية اليوم. وقد يكون الأساس الذي يستند إليه هذا النهج هو التزام واشنطن بسياسات ميزانية أكثر انضباطاً في مقابل التزام برلين بإيجاد وسيلة لاستخدام الحيز المالي الذي تتمتع به الآن لمتابعة سياسة مالية أكثر اتساعاً.

يشار إلى أن الميزان التجاري بين أمريكا وألمانيا يميل لجهة الأخيرة بشكل كبير، نحو ستين مليار يورو، فقد بلغ حجم التجارة الأمريكية- الألمانية 165 مليار يورو خلال العام الفائت، منها 107 مليارات يورو حجم الاستيراد الأمريكي من ألمانيا، كما جاء في موقع «دويتشه فيليه»، أي إن حجم الاستيراد الألماني من أمريكا هو المتبقي، 58 ملياراً! ولهذا فقد ترامب أعصابه وتصاعدت تصريحاته ضد ألمانيا.