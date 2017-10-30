صفاء إسماعيل ص 1:01 2017/10/30

لم تمر حادثة مقتل أربعة جنود أمريكيين مؤخراً في النيجر, مرور الكرام أو كما أرادها البيت الأبيض أن تبقى في الظل كما هي الحرب التي شرّع لها الأبواب في القارة السمراء تحت مسمى «حرب الظل», فقد أثارت هذه الحادثة شهية متتبعي الأحداث إلى التساؤل عما يفعله جنود تابعون للجيش الأمريكي في النيجر؟ ولماذا بعد سنوات من التراجع النسبي لموقع القارة السمراء على رادار الاهتمام الأمريكي، عادت من جديد لتشغل الحيز الأكبر من الوجود العسكري الأمريكي، مقارنة بما كان عليه في السابق سواء من حيث العدد والانتشار أو من حيث الأهداف والدوافع؟.

في عشرين دولة إفريقية, ينتشر الجنود الأمريكيون وسط حالة من الجدل داخل الأوساط العسكرية الأمريكية والإفريقية على حد سواء بعد التقرير الذي نشرته مجلة «زون ميليتار – أوبكس 360» الفرنسية، حول الانتشار الواسع للقواعد الأمريكية في إفريقيا والتأكيد على وجود ما لا يقل عن 12 قاعدة أمريكية سرّية في إفريقيا تم إنشاؤها وسط تعتيم إعلامي ليس من جانب الأبواق الإعلامية الأمريكية والعالمية؛ بل من جانب «البنتاغون» التي لا تعطي الكثير من المعلومات عن هذه الحرب التي تخوضها بزعم «الحرب ضد الإرهاب»، ولذلك عندما تسربت إلى وكالات الأنباء معلومات مؤخراً عن الوجود العسكري الأمريكي في أفريقيا أُطلق عليها اسم «حرب الظل».

ومما زاد من حدة التكهنات حول عدوانية النية الأمريكية, التسريبات والوثائق السرية التي كشفت عن إنشاء قاعدة طائرات أمريكية في مدينة أغاديس بالنيجر بتكلفة 100 مليون دولار، ما دفع للتساؤل حول الهدف الرئيسي من وجود القاعدة في هذا التوقيت بالذات، مع العلم أن هذه المنطقة تمتلك حقولًا من النفط؟!.

وعليه يؤكد خبراء ومحللون استراتيجيون أن هناك مخططاً أمريكياً لإعادة احتلال القارة من جديد بأسلوب حديث ومبتكر, وأن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعي لسياسة «أمريكا أولاً» ليس سوى تزييف للحقائق, فيما الحقيقة أن «السمراء» باتت في عين الهدف الأمريكي لعدة أسباب, أهمها امتلاكها لأهم مضيقين لحركة التجارة العالمية, الأول في قناة السويس والتي يمر منها معظم نفط الخليج والذي يُصدّر للولايات المتحدة وأوروبا 70% من النفط الخليجي، والثاني مضيق هرمز 40% من نفط العالم، والذي تسيطر عليه المنطقة الإفريقية من خلال مضيق باب المندب.

ومما لا شك فيه أن إحكام سيطرة واشنطن على هذه الممرات يعزز فرص تأمين واستقرار التنقيب عن النفط من جهة، وتأمين مصالحها في المنطقة عسكرياً ولوجستياً من جهة أخرى، وهو ما دفعها إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية الخاصة داخل القارة.

ناهيك عن أن اليقين الأمريكي بما تمتلكه القارة من ثروات نفطية ومعدنية دفعها لإعادة النظر في توجهاتها حيالها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة مؤخرا، ما قد يجعل من إفريقيا مورداً اقتصادياً جديداً، يساعد على إخراج واشنطن من مأزقها الحالي.

وعليه فإن إعادة توجيه واشنطن دفة حضورها العسكري المكثف داخل إفريقيا والذي تجاوز 60% من دول القارة، ليس بالتأكيد الغرض منه حمايتها من الإرهاب كما تدّعي واشنطن التي لم تغير في واقع حال «الإرهاب الأسمر» شيئاً رغم زيادة أعداد جنودها هناك, وإنما احتلال عسكري يطبخ في «حرب الظل».