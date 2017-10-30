ص 1:01 2017/10/30

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران لن تتردد في إنتاج وتخزين أي سلاح تراه ضرورياً للدفاع عن نفسها.

ونقلت وكالة «فارس» عن روحاني قوله خلال حضوره أمس جلسة في مجلس الشورى الإسلامي للدفاع عن أهلية الوزيرين المرشحين للعلوم والطاقة: إننا ومن أجل الدفاع عن أنفسنا وشعبنا سوف لن نتردد في تصنيع وإنتاج وتخزين أي سلاح نحتاجه وفي استخدامه للدفاع عن أنفسنا في الوقت اللازم, معتبراً المواقف الأمريكية بأنها مثيرة للسخرية لكونها لا تلتزم بالعهود والمواثيق.

وأضاف الرئيس روحاني: لقد صنعنا الصواريخ وسنصنعها مستقبلاً أيضاً ولا يتنافى ذلك أو يتعارض مع أي من القوانين الدولية وسنواصل نهج الدفاع عن أمننا القومي.

وخلال استقباله المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أكد الرئيس الإيراني أنه ليس من المقبول لنا أن تحاول بعض الدول ومسؤولوها التأثير على قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وممارسة الضغوط عليها، لافتاً إلى أن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق ما دامت تستفيد من منافعه.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن الوكالة كان لها لغاية الآن دور ايجابي وبناء في كيفية تنفيذ وديمومة الاتفاق النووي, موضحاً استعداد بلاده لتوسيع تعاونها مع الوكالة في إطار إجراءات الضمان والقرارات الدولية والاتفاق النووي.

