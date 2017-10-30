ص 1:01 2017/10/30

كشف الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد ركن شرف غالب لقمان أن السعودية تسببت في انتشار وباء الكوليرا من خلال تسميم المياه الجوفية عبر نشر غاز الكيمتريل في السحاب.

وقال لقمان في حوار مع وكالة «تسنيم» الدولية للأنباء: إن تفشي وباء الكوليرا هو جزء من الحرب البيو- إرهابية التي تشنها كل من أمريكا والسعودية والكيان الصهيوني ضد الشعب اليمني.

وبين أن هذه الأمراض وخاصة الكوليرا، ليست كما يقال عنها إنها نتيجة غير مباشرة للحصار الذي يتعرض له الشعب اليمني ولكن ضربات مباشرة بالطيران الأمريكي – الصهيوني – السعودي، مشيراً إلى أنه لوحظ أن طيران العدوان السعودي شوهد عدة مرات وهو يطوف في الأجواء وينتشر وسط السحاب وينشر غاز الكيمتريل، لافتاً أن هذا الغاز هو غاز سام وهو سلاح بيولوجي ينتشر في السحاب وينزل مع المطر ويصل إلى المياه الجوفية.

وأكد أنه بعد عشرة أيام من آخر ضربة حصلت بالكيمتريل بدأت تظهر أعراض الكوليرا في الأطفال.

إلى ذلك، واصل الجيش اليمني واللجان الشعبية عملياتهم العسكرية على طول جبهات الداخل وما وراء الحدود مكبدين قوى العدوان ومرتزقتهم خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت في جيزان تجمعات ومواقع للجنود السعوديين بعدد من صواريخ «الكاتيوشا»، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالتزامن مع تدمير طاقم عسكري لهم بصاروخ موجه أصاب هدفه في أحد المواقع في نجران، إضافة لقنص أحد الجنود، كما تم استهداف تجمعات أخرى للجنود السعوديين في عسير.

وفي محافظة تعز، قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وجرح آخرون وتم تدمير آلية عسكرية لهم من قبل الجيش واللجان، فيما قتل تسعة مرتزقة بنيران وحدة القناصة في مناطق متفرقة بالمحافظة، إضافة إلى مقتل وجرح عدد من المرتزقة إثر انفجار آليتهم العسكرية بعبوة ناسفة في الجوف.

في سياق متصل، قتل مجند وجرح ثلاثة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة بقوة عسكرية تابعة لما يسمى قوات «الحزام الأمني» المرتبطة بالإمارات شمال محافظة أبين.

في هذه الأثناء، استشهدت طفلة ودمرت ثلاثة منازل، جراء غارات طيران العدوان السعودي والقصف الصاروخي لمرتزقته على مناطق متفرقة من صنعاء، بالتزامن مع شن غارات استهدفت مناطق في تعز وأخرى في نجران.