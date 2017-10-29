ص 3:03 2017/10/29

منذ بداية الأزمة في سورية دأبت العصابات الإرهابية على سرقة الثروات الوطنية والتي لم تقف عند سرقة النفط والمصانع بل تعدى ذلك إلى اقتلاع السكك الحديدية وتهريبها إلى تركيا، إضافة إلى سرقة الآثار التي عبرت تركيا إلى أغلب دول العالم وخاصة أوروبا وأمريكا، وهذا لم يكن جديداً فهذه التنظيمات الإرهابية التي شُكلت من مرتزقة ولصوص كان هدفها وهدف من أنشأها ودعمها منذ البداية هو التدمير والنهب والقتل، لكن آخر ما تم كشفه من السلوك الإجرامي لتلك التنظيمات الإرهابية ما قام به «داعش» الإرهابي من سرقة المحاصيل الزراعية من حقول الفلاحين ومن الصوامع، إذ عثرت مجموعات الدفاع الشعبية على أكثر من 2500 طن من القمح المسروق كانت مخبأة داخل أحد أوكار إرهابيي «داعش» شرق بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي.

وذكر محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري خلال إشرافه على أعمال نقل القمح من داخل الوكر في تصريح لمراسل «سانا» أنه خلال تفتيش أحد مواقع «داعش» الإرهابي السابقة شرق بلدة عقيربات تم اكتشاف كميات كبيرة من القمح كانت مخبأة على شكل 4 سواتر يبلغ طول الواحد منها نحو 90 متراً وهي بعرض وارتفاع نحو مترين.

وأشار المحافظ إلى أن كميات القمح تقدر بنحو 2500 طن وتم توجيه الجهات المعنية وفرع مؤسسة تجارة وتصنيع الحبوب في المحافظة للعمل فوراً على تأمين الآليات والسيارات اللازمة لنقلها إلى مستودعات وصوامع المؤسسة والتأكد من إعادة تعقيمها وحفظها وفق الشروط الصحية المناسبة.

وأوضح المحافظ أن هذه الواقعة دليل جديد على جرائم تنظيم «داعش» الإرهابي بحق السوريين وسرقته مقدراتهم وثرواتهم بالتعاون مع أنظمة وقوى معادية للسوريين.

وقام تنظيم «داعش» الإرهابي خلال السنوات الماضية بالسطو على آبار النفط والغاز وسرقة منتجاتها ونقلها إلى خارج سورية ولاسيما إلى الأراضي التركية بالتنسيق مع نظام أردوغان الإخواني.