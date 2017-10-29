ص 3:03 2017/10/29

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس مع رئيس النظام التركي رجب أردوغان الوضع في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المكتب الصحفي للكرملين قوله في بيان: بوتين وأردوغان أكدا أهمية تكثيف الجهود لضمان مناطق خفض التوتر في سورية ومكافحة الإرهاب والدفع بعملية التسوية السياسية للأزمة فيها.

وذكرت (سانا) أن البيان أشار إلى أن بوتين وأردوغان تبادلا وجهات النظر بخصوص التعاون بين بلديهما واتفقا على مواصلة الاتصالات الشخصية بينهما.

يشار إلى أن النظام التركي حوّل منذ سنوات أراضي تركيا إلى مقر ومعبر للتنظيمات الإرهابية وقدم مختلف أنواع الدعم لها بما فيها «داعش» و«جبهة النصرة» المدرجان على لائحة الإرهاب الدولية كما قام بشراء النفط السوري الذي ينهبه تنظيم «داعش».