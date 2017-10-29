ص 3:03 2017/10/29

أكد نائب القائد العام للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان أن الإرهابيين في سورية يمرّون بمرحلة التقهقر والهزيمة، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر القادمة سيتم القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها.

وأوضح العميد بوردستان في تصريح له أمس أن هناك انسجاماً وتنسيقاً جيداً بين الجيش العربي السوري والقوات الحليفة له والمستشارين الإيرانيين العاملين في سورية.

من جانبه أكد رئيس مؤسسة الدفاع المدني في إيران العميد غلام رضا جلالي في كلمة له أمس أن الانتصارات الأخيرة ضد الجماعات الإرهابية والتكفيرية في سورية والعراق تحققت بفضل التضحيات المشتركة مشيراً إلى أن هذه الانتصارات أفشلت مخططات أميركا في المنطقة.

وبيّن جلالي أن أميركا دولة استكبارية تحاول السيطرة على العالم ولن نسمح بذلك، موضحاً أن إيران تديرها حكومة قائمة على إرادة الشعب وأن الأميركيين يهابون ذلك, بينما أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني مرتضى صفاري نطنزي أن طهران لن تفاوض أحداً على قوتها الدفاعية والصاروخية، مشيراً إلى أن الترسانة الصاروخية الإيرانية تصب في إطار العقيدة الدفاعية للبلاد، مبيناً أن قرار الحكومة الإيرانية تعزيز قدراتها الدفاعية وصناعاتها الصاروخية هو قرار وطني ولا يمكن التفاوض بشأنه مع أحد.