دمشق - يوسف الحيدر: ص 3:03 2017/10/29

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أمس مع وفد اقتصادي أرميني برئاسة وزير التنمية الاقتصادية والاستثمارات سورين كارايان، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التبادل التجاري قياساً بمستوى العلاقات السياسية وإنشاء لجنة لمتابعة التعاون والقرارات والاتفاقيات الأخرى المتخذة.

ودعا الخليل إلى تفعيل وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين لتصل إلى خطوات ملموسة تواكب مستوى العلاقات السياسية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها قائمة من المنتجات السورية المتاحة للتصدير إلى أرمينيا وتنتظر تزويدها بقائمة المنتجات الأرمينية القابلة للتصدير إلى السوق السورية لاعتماد القائمتين وتنفيذهما بشكل فعلي، وأن ترفق هذه المنتجات بميزات تفضيلية من تسهيلات الدخول وتخفيض للرسوم الجمركية.

كما دعا الخليل إلى الاستفادة من خبرات الشركات الأرمينية في إعادة الإعمار في مجال الإنشاءات المعدنية والأعمال البازلتية وكذلك البرمجيات والمعلوماتية، والخبرة في مجال الآليات والشاحنات وإقامة مركز إقليمي لها في سورية إن أمكن، ورحب بعمل الشركات الأرمينية في سورية كاستثمار مباشر أو تشاركي مع القطاعين العام والخاص بما سيفضي إلى تعاون أكبر على المستوى الاقتصادي بين البلدين.

من جانبه أشار كارايان إلى أنّ الحرب التي تتعرض لها سورية تركت آثاراً سلبية على التعاون بين البلدين، وهذا التأثير سيزول بفضل التعاون المتوقع بين الجانبين، وأبدى استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار سورية في مجالات الشبكات الكهربائية وتحضير البنى التحتية ولاسيّما أن أرمينيا تمتلك كوادر وأيدي عاملة مؤهلة وذات خبرة عالية في هذه المجالات، مقترحاً تقديم عدة تسهيلات لإعادة تسويق المنتجات الأرمينية في السوق السورية وتخصيص مستودعات لها ومنح ما يوازيها من ميزات للمنتجات السورية في أرمينيا وإعادة تسويقها إلى الأسواق المجاورة. وفي الشأن السياحي أبدى الاستعداد الكامل لتقديم جميع الخدمات التي يتميز بها الجانب الأرميني.

وفي تصريح للصحفيين بيّن الوزير الخليل أنّ الجانب الأرميني سيوافي الوزارة بقائمة الشركات الأرمينية المقترحة للعمل في سورية للاستفادة من خبراتها وخاصة في الأعمال البازلتية لكون سورية تمتلك مخزوناً مهماً من الصخور البازلتية في المنطقة الجنوبية ولاسيّما في محافظة السويداء، بينما أشار كارايان إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتعاون في جميع المجالات وإيجاد صيغة مشتركة بين الجانبين للتعاون وتحقيقه بشكل سريع على أرض الواقع.

وفي تصريح لـ«تشرين» أكد الوزير الخليل أن مسألة السماح باستيراد بعض المواد أو إيقافه تخضع لاعتبارات مختلفة أهمها مدى الحاجة لهذه المادة، وأن تكون أساسية لا كمالية وعدم وجود صناعة محلية قادرة على تغطية حاجة السوق منها، وعلى هذا الأساس تمّ السماح باستيراد القطن المحلوج، وبالمقابل فإنّ نهوض أي صناعة وقدرتها على تزويد السوق بشكل كاف وبجودة جيدة يرتب علينا إيقاف الاستيراد دعماً لها، مستبعداً وجود حاجةٍ للسماح باستيراد زيت الزيتون.

وبيّن الوزير الخليل أنّ السماح للتجار باستيراد الآلات المستعملة إلى جانب الصناعيين يأتي بناءً على قدرة التاجر من خلال علاقاته الخارجية الكبيرة بالأسواق على استيراد الآلات بسعر أقل يوفر مبالغ من القطع الأجنبي ويساعد الصناعي المتوسط والصغير والمتناهي الصغر الذي لا يستطيع تحمل تكاليف الاستيراد أو البحث على جلب حاجة صناعته من الآلات.

وبشأن اللغط الذي أثير حول منح إجازات استيراد لصناعيي الأقمشة أوضح الخليل أنّ الوزارة جهة تنفيذية تمنح الإجازات بناء على المعلومات المقدمة من مديريات الصناعة والتي تؤكد فيها أنّ صاحب الطلب صناعي وأنّه حين منح ترخيص معمله كانت الأقمشة داخلة في مخصصات إنتاجه، وعلى أساس هذه المعلومات يتمّ منح إجازات الاستيراد حسب الكمية المخصصة له.

المطران نالبنديان للوفد الاقتصادي الأرميني: سورية المحطة الأهم لاحتضان الأرمن

أكد مطران أبرشية دمشق وتوابعها للأرمن الأرثوذكس أرماش نالبنديان أن سورية كانت المحطة الأهم لاحتضان الأرمن ومنها انطلقوا إلى أرجاء العالم بعد المجازر التي تعرضوا لها على يد العثمانيين.

ونوه المطران نالبنديان خلال استقباله أمس الوفد الاقتصادي الأرميني بكاتدرائية الأرمن الأرثوذكس بدمشق بموقف أرمينيا تجاه الأزمة في سورية ووق وفها إلى جانب الحق، لافتاً إلى أن سفارة أرمينيا في سورية بقيت مشرعة الأبواب طوال سنوات الأزمة.

وأشار نالبنديان إلى أن الأرمن في سورية يتمتعون بكامل حقوقهم كمواطنين سوريين ولهم ممثلون في مجلس الشعب.

بدوره أكد كارايان أهمية تطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين الصديقين، معرباً عن استعداد بلاده للمشاركة بإعادة إعمار سورية، مقترحاً جملة من التسهيلات المتبادلة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين إضافة إلى عرض الخدمات للتجار والصناعيين السوريين لدخول الأسواق الأوروبية والعالمية عبر البوابة الأرمينية.

حضر اللقاء سفير أرمينيا بدمشق أرشاك بولاديان ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية السورية- الأرمينية الدكتورة نورا أريسيان وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية الأرمينية بدمشق وفعاليات شعبية.