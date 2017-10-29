ص 3:03 2017/10/29

أكد الشيخ نصر الدين الغريب شيخ عقل المسلمين الموحدين في لبنان أن سورية انتصرت على الإرهاب بصمود شعبها ودعم حلفائها في محور المقاومة وستعود كما كانت قلب العروبة النابض.

وأوضح الغريب خلال لقائه أمس وفداً من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة أن انتصار سورية والعراق على الإرهاب سيوحّد الجهود مجدداً للوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها الذي تحمل كثيراً من المآسي والمصاعب.

من جهته أكد الشيخ حسين غبريس عضو وفد الاتحاد وقوف جميع القوى الوطنية والإسلامية إلى جانب المقاومين الشرفاء في سورية ولبنان وفلسطين والعراق حتى تحرير الأرض وتحقيق النصر على العدو الإسرائيلي.