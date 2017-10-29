ص 3:03 2017/10/29

وصلت قافلة من المساعدات الإنسانية مقدمة من روسيا الاتحادية إلى قرية الطيبة التابعة لناحية الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأفاد المتحدث باسم مركز حميميم الروسي للمصالحة العقيد الكسندر سيرغييف في بيان له أوردته (سانا) بأن الشرطة العسكرية الروسية أمّنت وصول مساعدات روسية إلى قرية الطيبة تشمل الطحين والحبوب والمعلبات وغير ذلك من المواد الأساسية.

وأشار سيرغييف إلى أن العسكريين الروس على استعداد تام لمواجهة أي طارئ، إلا أن الأمر الأهم بالنسبة إلينا الآن هو إيصال المساعدات إلى القرية لمساعدة سكانها.

ولم تقتصر المساعدات الإنسانية الروسية لسورية على الأغذية والأدوية والكوادر الطبية فحسب، بل أرسلت روسيا فرقاً لإزالة الألغام والعبوات الناسفة وأطلقت برنامجاً لتدريب العسكريين السوريين على إزالة الألغام وتطهير الأراضي المحررة من المتفجرات.

توزيع 400 حصة غذائية مقدمة من روسيا لأهالي تبنة بريف درعا

كما وزّعت محافظة درعا أمس مساعدات إنسانية مقدمة من الحكومة الروسية على الأهالي في بلدة تبنة بريف درعا ضمت 400 حصة غذائية وكميات من الدقيق بالتوازي مع افتتاح نقطة طبية لتقديم العلاج والأدوية للمرضى في القرية.

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة درعا المهندس عواد السويدان إلى عمق العلاقات السورية- الروسية، معرباً عن شكره لروسيا الاتحادية قيادة وشعباً على تقديم الدعم للشعب السوري في كل المجالات.

وأكد السويدان حتمية انتصار سورية على الإرهاب وداعميه بفضل بطولات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة ودعم الأصدقاء.

بدوره أشار ممثل مركز المصالحة الروسي في حميميم إلى عمق العلاقات بين سورية وروسيا، مؤكداً استمرار روسيا الاتحادية بتقديم الدعم الإغاثي بما يسهم في تعزيز صمود السوريين في مواجهة الإرهاب.

وأشارت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري إلى أن الحصص الغذائية تم توزيعها على ذوي الشهداء والمهجّرين بالدرجة الأولى، معربة عن شكرها لروسيا الاتحادية لوقوفها مع سورية.

حضر التوزيع عضو المكتب التنفيذي مسؤول قطاع الإغاثة الدكتور عبدالحميد الرفاعي وعدد من ضباط مركز التنسيق الروسي في حميميم.