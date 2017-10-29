دمشق ـ دانية الدوس: ص 3:03 2017/10/29

وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية بمبلغ ملياري ليرة، حيث تم رصد مبلغ /100/ مليون ليرة لمشروع شراء أجهزة إنذار «قوى الأمن الداخلي»، وزيادة الاعتماد لمشروع تأمين السكن الوظيفي «قوى الأمن الداخلي» بمبلغ /840/ مليون ليرة، والاعتماد المخصص لمشروع مدرسة الشرطة المركزية في الغزلانية بمبلغ /500/ مليون ليرة، والاعتماد المخصص لشراء جهاز تعقيم لمشفى الشرطة بمبلغ /80/ مليون ليرة.

كما تمت زيادة الاعتماد المخصص لمشروع بناء مركز معلوماتي معياري ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية العامة للشؤون المدنية بمبلغ /105/ ملايين ليرة، والاعتماد المخصص لمشروع بناء مقرات لأمانات السجل المدني بمبلغ /100/ مليون ليرة، والاعتماد المخصص لمشروع بناء «أمانة سورية الواحدة» بمبلغ /200/ مليون ليرة.

وبهدف تطوير أداء وزارة التنمية الإدارية وتحسين خدماتها للمواطنين وافق المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على إضافة مبلغ /350/ مليون ليرة إلى الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2018، حيث تمّ رصد اعتماد قدره /100/ مليون ليرة لمشروع دعم وقياس الأداء الإداري، واعتماد قدره /100/ مليون ليرة لمشروع مركز خدمة الكوادر البشرية في الدولة، واعتماد مقداره /40/ مليون ليرة لمشروع المنظمة المعرفية، و/30/ مليون ليرة لمشروع الربط الشبكي وأتمتة أعمال الوزارة.

كما تمّ رصد اعتماد قدره /20/ مليون ليرة لمشروع الجدارة القيادية، و/10/ ملايين ليرة لمشروع المدرب المعتمد، و/20/ مليون ليرة لمشروع الاعتمادية الوطنية لمراكز التدريب، و/30/ مليون ليرة لمشروع شراء الآليات.

كما وافق المجلس على إضافة مبلغ مقداره /199.950/ مليون ليرة إلى خطة وزارة السياحة الاستثمارية لعام 2018، حيث تم تخصيص /40/ مليون ليرة لمشروع الترويج والتسويق السياحي، و/30/ مليون ليرة لمشروع إعادة تأهيل مباني الوزارة، و/25/ مليون ليرة لمشروع شراء الحواسيب والأتمتة، و/79.9/ مليون ليرة لمشروع بدلات استملاكات ومساكن بديلة، و/25/ مليون ليرة لمشروع استكمال تطوير مركز دمر.

كما تمت الموافقة على إضافة مبلغ مقداره /300.05/ مليون ليرة إلى الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات السياحية لعام 2018، حيث تم تخصيص /70/ مليون ليرة لمشروع دراسات مشروعات سياحية، و/70/ مليون ليرة لمشروع إدارة المواقع الأثرية، و/119.950/ مليون ليرة لمشروع تنفيذ البنى التحتية في مناطق التطوير الكبرى والمتكاملة، و/20/ مليون ليرة لمشروع تنفيذ استراحات طرقية، و/50/ ألف ليرة لمشروع تجديد فنادق الوزارة، و/50/ ألف ليرة لمشروع المعهد الفندقي في السويداء، و/20/ مليون ليرة لمشروع إقامة أسواق حرف تقليدية.