ص 3:03 2017/10/29

نظّمت اللجنة الشعبية الفلسطينية المناهضة للعدوان على سورية والمقاومة بالتعاون مع حركة التحرير الوطني الديمقراطي حملة تبرع بالدم لجرحى الجيش العربي السوري والمقاومة تحت شعار «وطن واحد دم واحد خندق واحد»، وذلك في منطقة الزاهرة بدمشق.

وبيّن رئيس اللجنة الشعبية الفلسطينية المناهضة للعدوان على سورية والمقاومة أكرم عبيد وفق ما نقلت (سانا) أن حملة التبرع تأتي لتأكيد الوقوف في خندق واحد مع الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب، معتبراً أن الشعب الفلسطيني في داخل وخارج فلسطين يتطلع للانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية.

من جهته أمين عام حركة التحرير الفلسطيني الديمقراطي مازن شقير أكد أن الشعبين السوري والفلسطيني لهما عدو واحد هو «إسرائيل»، لافتاً إلى أن المتبرعين بالدم هم من القوات المقاتلة ضد الإرهاب في مخيم اليرموك.

بدوره عضو المكتب التنفيذي باللجنة الشعبية الفلسطينية موسى دياب موسى بيّن أن الدفاع عن سورية هو الطريق لتحرير فلسطين.

واعتبر المشاركون أن الحملة تمثل تعبيراً صادقاً عن تقديرهم لتضحيات وبطولات الجيش العربي السوري الذي يدافع عن كرامة الأمة وعزتها وتأكيداً على وحدة الدم والعروبة التي تربط الشعبين السوري والفلسطيني.