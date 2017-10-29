ص 3:03 2017/10/29

انتقد أعضاء في البرلمان الإيرلندي يشاركون في الوفد الأوروبي الذي يضم عدداً من البرلمانيين والحقوقيين يزور سورية حالياً الإجراءات أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي تمس الشعب بأكمله، معربين عن أسفهم ببقاء السياسة الإيرلندية حيادية في موقفها، ومشيرين إلى وجود برلمانيين إيرلنديين يؤدون أدواراً واسعة ويهتمون بتقصي الحقائق في الأماكن التي تسببت الولايات المتحدة والنظام السعودي بالأزمات فيها كما في ليبيا واليمن والعراق وسورية.

وفي تصريح لـ«تشرين» أشار رئيس الوفد الدكتور ديكلن هايس إلى أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها عدد من الأصدقاء من دول مختلفة بهدف التحرك إيجاباً لتغيير النظرة المغلوطة السائدة عن الوضع في سورية، مشيراً إلى أنه من المقرر خلال الزيارة تمويل عملية قلب لطفل عمره 4 سنوات بمشاركة بقية أعضاء الوفد، واليوم الأحد سيتم إجراؤها بمشفى دار الشفاء. كما يتضمن برنامج الوفد زيارة لأهالي كفريا والفوعة اللتين تتحديان الحصار الإرهابي المفروض عليهما منذ سنوات عديدة.

وكان الوفد التقى أمس مع وزير السياحة المهندس بشر اليازجي، حيث نوّه اليازجي خلال اللقاء إلى أهمية الزيارات التي تقوم بها الوفود التي تزور سورية لما تشكّله من فرصة للاطلاع على الحقائق وكسر حاجز المعرفة الذي وضعته الحكومات التي تعادي سورية.

وأشار اليازجي إلى أن سورية تتعرض على مدار السنوات السبع الماضية لحرب إرهابية على مختلف الصعد محذراً من أن السياسات التي اتبعتها بعض الدول في دعم الإرهاب في سورية ستنعكس خلال الفترات القادمة على تلك الدول، حيث ستشهد عودة الإرهابيين إليها بعد هزيمتهم في سورية.

وأكد اليازجي أن سورية تمتلك جميع مقومات السياحة وأن القطاع السياحي بدأ بالتعافي من خلال عودة ما يزيد على ألف منشأة سياحية إلى الخدمة والبدء بمشروعات استثمارية سياحية.

وعرض خلال اللقاء فيلم عن آثار الدمار التي تعرضت لها مناطق مختلفة في سورية من التنظيمات الإرهابية ومنها مدينة تدمر الأثرية.