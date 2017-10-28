صفاء اسماعيل ص 10:10 2017/10/28

تحت مظلة «المبادرة الإنسانية», عاد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة لتحريك الملف السياسي اليمني الراكد منذ أكثر من عام, في محاولة باتت مفهومة للجميع وهي إيجاد ثغرة في جدار الجمود تستطيع من خلالها واشنطن الشريك والحليف, إخراج السعودية ومن لفّ لفها من مستنقع اليمن.

هذه المرة جاءت كلمة السرّ من السفير الأميركي في اليمن ماثيو تولر، فتحركت على الفور الأمم المتحدة عبر مبعوثها, غير أن الأخير وقبل الشروع في أي مفاوضات أو إحياء للمسار السياسي، جدد انحيازه الفاضح للسعودية من دون أي مداراة لدور الأمم المتحدة المفترض فيه «الحيادية». وإثبات «الحيادية» يجب أن يكون بدايته بفتح مطار صنعاء كأضعف الإيمان.

ما ظهر إلى العلن من الحلول السياسية التي حملتها واشنطن للمبعوث الأممي يذهب بعيداً بحسن النيات, فالذي في جعبة الأخير لم يأتِ على ذكر وقف العدوان, كما لم يأتِ على ذكر المناطق التي تحتلها السعودية والإمارات في جنوب وشرق اليمن، بل اكتفى بالحرص على إظهار أن ما يجري «مجرد صراع داخلي بين المكوّنات اليمنية», من دون أي إشارة إلى العدوان السعودي والويلات التي يعانيها الشعب اليمني بسبب الحصار.

تساؤلات عدة تفرض نفسها بقوة تجاه الحلول السياسية في اليمن: لماذا لم توقف واشنطن الدعم اللوجيستي والعسكري للعدوان؟ ولماذا لم يُدِن ولد الشيخ أحمد احتلال الإمارات والسعودية لمناطق في اليمن, وإدارة الإمارات لسجون تعذيب سرية؟ وهل استمرار قتل المزيد من اليمنيين وهدم البنى التحتية ضمن الحلول السياسية للمبعوث الأممي؟

ألم يكن الأجدى بالمبعوث الذي جاء يتحدث عن «الإنسانية» أن يفاوض على الواقع الصحي والمعيشي المزري في اليمن بدلاً من التفاوض على المنافذ الجوية والبحرية كشرط أساسي لإحلال الأمن والسلام باليمن. مع العلم أن الأمم المتحدة إن لم تستطع حل مشكلة ميناء الحديدة لإدخال المساعدات الإنسانية، فيمكنها أن تفعل ذلك عبر خمسة موانئ أخرى مفتوحة ومن دون أي عوائق. كما أن الحرب في اليمن وعليه ليست مطار صنعاء ولا ميناء الحديدة، وبالتالي الدخول إلى تسويات من خلال المطار والميناء لإنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام لن يفضي إلى أي اتفاق أو حتى تقارب مع وجود قضايا أكثر حساسية، ناهيك عن خفايا محاولات المبعوث الأممي تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث، وهو على الأغلب «أمريكي – إسرائيلي – غربي»، للضغط على الجيش اليمني والقوى السياسية للرضوخ أمام مطالبهم المتمثلة بتقسيم اليمن وإعادته إلى بيت الطاعة.