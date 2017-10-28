ص 5:05 2017/10/28

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة وبإسناد جوي عملياتها ضد ما تبقى من تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم «داعش» على مختلف محاور القتال في دير الزور.

فعلى المحور الجنوبي الشرقي، ذكر مراسل «سانا» أن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» في عدد من أحياء بلدة محكان جنوب مدينة الميادين على اتجاه مدينة البوكمال آخر أكبر معاقل التنظيم الإرهابي.

وبيّن المراسل أن الاشتباكات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ومفخخات لهم.

ويعاني تنظيم «داعش» الإرهابي حالة من الانهيار والارتباك مع التقدم السريع الذي تحققه وحدات الجيش والقوات الرديفة باتجاه مدينة البوكمال في أقصى الريف الجنوبي الشرقي، حيث أقام سواتر ترابية على مداخل المدينة وفخّخ أطرافها والطرق الرئيسية المؤدية إليها وفقاً لمصادر أهلية.

وفي مدينة دير الزور، أشار المراسل إلى أنه بعد استعادة السيطرة على حي الصناعة وقرية حويجة صكر مؤخراً تابعت وحدات من الجيش عملياتها عبر رمايات مدفعية مركزة وغارات جوية مكثفة على تحصينات وأوكار إرهابيي التنظيم في أحياء الحميدية والعرضي والمطار القديم وخسارات وكنامات والشيخ ياسين ما أسفر عن تدمير بؤر وتحصينات ومقتل أعداد من الإرهابيين التكفيريين.

في غضون ذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات المراقبة سجلت 9 حالات خرق لمناطق تخفيف التوتر في سورية خلال الساعات الـ«24 الماضية».

وبيّنت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن مجموعات المراقبة لنظام تخفيف التوتر رصدت 9 خروقات منها 4 في إدلب و4 في ريف دمشق وخرق واحد في حماة.

وأوضحت الوزارة في البيان الذي أوردته «سانا» أن أغلبية الخروقات تمثّلت في حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تنتشر فيها مجموعات إرهابية من تنظيمي «جبهة النصرة» و«داعش».

من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى أن مركز التنسيق الروسي في حميميم أوصل أمس الأول نحو 4 أطنان من المواد الغذائية إلى قرية دروشا بريف دمشق و147 طناً من المساعدات إلى سكان بلدتي تل شهاب والجيزة في درعا بعد أن قامت وحدات الجيش العربي السوري الموجودة في المنطقة بتأمينها حتى تصل إلى مستحقيها.

ويعمل مركز التنسيق الروسي بالتنسيق مع الحكومة السورية على توزيع المساعدات على المتضررين من جرائم الإرهابيين في مختلف المناطق مع الإشراف على إيصال المساعدات لضمان وصولها إلى مستحقيها ومنع سطو المجموعات الإرهابية عليها.

في غضون ذلك أصيب شخصان بجروح باعتداء إرهابيي «جبهة النصرة» بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة شمال مدينة حماة بنحو 25 كم.

وأفاد مراسل «سانا» في المحافظة بأن إرهابيين ينتشرون في المناطق المتاخمة لريف إدلب الجنوبي استهدفوا منازل المدنيين في مدينة محردة بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب بإصابة شخصين ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنية التحتية للمدينة.

وتنتشر في المنطقة الممتدة على الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم «جبهة النصرة» تستهدف التجمعات السكنية بالقذائف.