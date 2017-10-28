ص 5:05 2017/10/28

أكدت سورية رفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة شكلاً ومضموناً، مشددة على التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصاً وروحاً وعلى أنه لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب هذه الاتفاقية، كما تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية عملاً لا أخلاقياً ومداناً.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ«سانا» أمس ردّاً على صدور تقرير آلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية: الجمهورية العربية السورية ترفض شكلاً ومضموناً ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة والذي تمّ إعلانه يوم الخميس 26 تشرين الأول 2017 والذي جاء تنفيذاً لتعليمات الإدارة الأميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سورية.

وأضاف المصدر: لقد عبّرت سورية مراراً ومنذ تشكيل هذه الآلية عن ضرورة قيامها بعملها بشكل مهني وغير منحاز وأبلغت هذه اللجنة منذ بداية العمل معها بأنه إذا كانت تقاريرها قد أعدت سلفاً لدى أجهزة الاستخبارات الغربية فإنها ستكون عديمة التأثير والإقناع وقد بيّنت الممارسة العملية انفصال هذه الآلية عن الواقع لأنها بعضويتها وبطريقة إجراءاتها للتحقيقات أظهرت هيمنة الدول الغربية عليها وعلى طريقة إجرائها للتحقيقات.

وتابع المصدر: على الرغم من ذلك فقد تعاونت سورية بكل صدق وإخلاص مع هذه الآلية ولم تتأخر أو تتردد في التعاون معها في مختلف المجالات بما في ذلك تقديم المعلومات الدقيقة المطلوبة لإظهار حقيقة قيام الأطراف الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية بدعم مباشر وغير مباشر من أطراف في المنطقة وخارجها وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا وأدواتها في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا وغيرها من الدول.

وأوضح المصدر أن ما يفضح حقيقة الضغوط التي مارستها هذه الدول على آلية التحقيق المشتركة وعلى لجنة تقصي الحقائق التي شكّلتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هو رفض المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي تهيمن عليه الدول الغربية مشروع قرار تقدم به الاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية لضرورة إرسال لجان تحقيق إلى مكان وقوع حادثة خان شيخون وإلى مطار الشعيرات، وذلك عبر تصويتها ضد مشروع القرار هذا.

وأضاف المصدر: عندما أذعنت آلية التحقيق المشتركة لدعوات الجمهورية العربية السورية والدول التي تريد إظهار حقيقة ما جرى في خان شيخون فإن قرارها أتى متأخراً في الذهاب إلى مطار الشعيرات كما أظهرت التحقيقات التي قامت بها عدم جديتها في إجراء تحقيق مهني ونزيه، إذ اكتفت بشكليات لا معنى لها ورفضت تحت ذرائع واهية وغير علمية أخذ العينات اللازمة وذلك لتغطية الضربة العدوانية الأميركية لهذا المطار الذي يقود العمل العسكري السوري ضد إرهابيي «داعش» و«جبهة النصرة» وهما الكيانان المدرجان على لائحة الكيانات الإرهابية لدى مجلس الأمن.

وتابع المصدر: كما رفضت آلية التحقيق ولجنة تقصي الحقائق الذهاب إلى مسرح الحادثة في خان شيخون للوقوف على ما تمّ على أرض الواقع بذرائع غير مقبولة لم يخفها تقرير آلية التحقيق المشتركة نتيجة للضغوط الغربية عليهما.

وقال المصدر: لقد أظهرت الهيستيريا الأميركية والغربية بالإصرار على التمديد لعمل آلية التحقيق المشتركة قبل صدور التقرير النيّات الحقيقية لهذه الجهات التي أرادت تمديد ولاية هذه الآلية بأي ثمن كان كمكافأة منها للتزوير الذي سيطر على عمل هذه الآلية في تقريرها الأول وفي هذا التقرير اللذين يمثلان خدمة للإرهابيين وتغطية على الجرائم المتمثلة باستخدامهم المتمادي للأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً.

وأكد المصدر أن الجمهورية العربية السورية تستنكر بشدة ما جاء من «اتهامات» مباشرة وغير مباشرة لسورية في هذا التقرير والتقرير الذي سبقه لأنهما يمثلان تزويراً للحقيقة وتحريفاً لكل المعلومات الدقيقة التي تعرفها الآلية قبل غيرها حول ما جرى في خان شيخون كما تدين اعتماد آلية التحقيق المشتركة على أقوال المجرمين الذين ارتكبوا هذا العمل اللاأخلاقي في خان شيخون وشهود مشبوهين قدمهم الإرهابيون لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولآلية التحقيق المشتركة، إضافة لما قاموا بتسميته «المصادر المفتوحة» ما يعكس هزلية هذا التحقيق الذي افتقد الحد الأدنى من المصداقية والشفافية.

وأشار المصدر إلى أن سورية تعيد التأكيد على أنها التزمت باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية نصاً وروحاً وأنه لم يعد لديها أي مواد كيميائية سامة محظورة بموجب الاتفاقية وأنها تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية عملاً لا أخلاقياً ومداناً في أي مكان وفي أي زمن وتحت أية ظروف.

وختم المصدر تصريحه بالقول: إن إنشاء آليات وهمية من بعض المنظمات الدولية ومجلس الأمن لخدمة أهداف الدول الغربية وأدواتها يضر بمصداقية العمل الدولي ويهدد منظومته ودورها في حل الإشكالات والتحديات التي يواجهها عالمنا في هذه المرحلة الخطرة التي يهدد فيها الإرهاب أمن واستقرار العالم كما لا يسهم في درء خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل وخاصة من خلال استخدام التنظيمات الإرهابية لهذه الأسلحة.