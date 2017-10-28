ص 5:05 2017/10/28

أكد سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أمس أن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول ما جرى في خان شيخون استند إلى شهادات مأجورة وشابته عيوب في أساليب التحقيق.

وجدّد ريابكوف في تصريحات لوكالة «نوفوستي» أمس تأكيد تقديم روسيا اقتراح إجراءات محددة لتحسين أساليب التحقيق في الهجمات الكيميائية المفترضة بعد استكمال دراستها للتقرير.

وقال ريابكوف: المقترحات الروسية من شأنها الحيلولة دون أي تلاعب محتمل بالآلية من مجموعة من الدول لا تبالي بالواقع من حيث مَن وكيف ولماذا تُستخدم المواد السامة، بل تستغل هذا الملف كسلاح ووسيلة لتحقيق مهمات سياسية خاصة بها مرفوضة من قبلنا.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن العديد من أحكام واستنتاجات تقرير لجنة التحقيق الدولية حول خان شيخون سطحي ولا يأخذ في الاعتبار تقديرات الخبراء العسكريين الروس.

وأشار الدبلوماسي الروسي في تصريح للصحفيين في موسكو أمس إلى أن تقرير آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترك لدى موسكو انطباعاً بأن بعض الاستنتاجات سطحي جداً، لافتاً إلى أن الآلية المشتركة رفضت الاحتمال المتعلق بالطبيعة المصطنعة لحادثة خان شيخون والذي كان الجانب الروسي يميل إليه.

وشدّد أوليانوف على أنه ليس هناك أي أدلة على استنتاجات واضعي التقرير الذين استندوا إلى أقوال «خبراء» مجهولين وتحدثوا عن «انفجار قنبلة جوية»، موضحاً أن هذه الاستنتاجات تتناقض بشكل مباشر مع التقديرات التي قدمها الاختصاصيون العسكريون الروس ونقلت إلى هذه الآلية. وقال أوليانوف: إن موسكو أعلنت موقفها المعارض لمحاولات محتملة من واشنطن لتسريع النقاش في المحافل الدولية حول تقرير الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بشأن التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، مضيفاً: إن شركاءنا الأميركيين يحاولون على ما يبدو إيجاد مناخ من الضغط المصطنع على التوقيت لمنع الوفود والدول الأعضاء في المنظمة من دراسة التقرير بجدية حقيقية بتسريع المناقشات واتخاذ بعض القرارات.

وتابع أوليانوف: من غير المستبعد عقد جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأسبوع القادم، مؤكداً أنه من وجهة النظر الروسية لا توجد ضرورة لأي تسريع، إذ إن حادثة خان شيخون وقعت في 4 نيسان الماضي وكان التحقيق يسير بهشاشة وتقلب طوال هذا الوقت ومن غير الضروري الآن تسريع العملية على حساب نوعية المناقشات المقبلة.

وفي السياق نفسه أعلنت الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس أن موسكو بدأت بدراسة تقرير لجنة التحقيق الدولية حول خان شيخون بعناية وقالت: بيد أنه في أول تعرف عليه اتضح بالفعل أن الآراء والتقييمات التي توصل إليها المتخصصون الروس ونقلت إلى الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بناءً على طلب منها تم تجاهلها تماماً.

وأضافت الخارجية الروسية في بيانها: لا توجد في التقرير إجابات عن أسئلتنا علماً أن التقرير يتضمن الاستنتاجات المعاكسة مباشرة والتي توصلت إليها مراكز أبحاث مجهولة وخبراء مستقلون والتي لا تدعمها أي أدلة مقنعة.

وتابع البيان: سنقدم تحليلاً أكثر تفصيلاً بعد دراسة شاملة للتقرير في الأسبوع القادم.. وإننا في الوقت نفسه سنعرض على أعضاء مجلس الأمن الدولي مخططاً لخطوات لاحقة أخرى تتعلق بانتهاء الولاية الحالية للآلية المشتركة في التحقيق في 16 تشرين الثاني المقبل.

