ص 3:03 2017/10/28

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن أي استنتاجات حول استخدام السلاح الكيميائي في سورية يجب أن تكون مبنية على أدلة لا جدال فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة غين شوان في تعليق على التقرير الأخير للجنة التحقيق المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة: موقف الصين حول استخدام الأسلحة الكيميائية واضح وثابت ونحن نأمل بأن تتأسس أي استنتاجات على حقائق موثوقة لاجدال فيها وأن تتوافق مع مبادئ الموضوعية والعدالة والاحتراف.