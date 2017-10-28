ص 3:03 2017/10/28

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية أمس أن جميع الأطراف المعنيين بعملية «أستانا» حول سورية أكدوا مشاركتهم في الجولة القادمة من المحادثات يومي الـ30 و31 من الشهر الجاري.

ونقلت «سانا» عن الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الكازاخية قولها في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية: إن جميع أطراف عملية «أستانا» أكدوا مشاركتهم في المفاوضات، حيث سيترأس وفد روسيا مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية الكسندر لافرنتييف ووفد إيران مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري ووفد تركيا نائب وزير الخارجية سيدات أنال.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت أن اجتماع «أستانا 7» حول سورية سيعقد في الـ30 و31 من تشرين الأول الجاري.

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا استضافت ستة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من أيلول الماضي، وأكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية وإنشاء مناطق تخفيف التوتر.