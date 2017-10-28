ص 3:03 2017/10/28

أكد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ضرورة تكثيف الجهود لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية ودعم استقرار لبنان.

وشدّد البطريرك يازجي الذي يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة على أن المواطنة والعيش المشترك بين كل الأطياف في بلدان الشرق الأوسط سبيل ودعامة لمجتمعاتها وأوطانها، مبيناً أن سلام الشرق واستقراره بكل بلدانه هو الضمانة الأولى والأخيرة والخير للجميع.

وأشار البطريرك يازجي إلى تجذر المسيحيين في الشرق وتمسكهم بأرضهم رغم ما يحدث في بعض بلدانه، داعياً إلى بذل الجهود لوقف الحروب التي تؤدي إلى هجرة كل الأطياف.

وحسب «سانا» فقد دعا البطريرك يازجي إلى الإفراج عن المطرانين بولس يازجي مطران أبرشية حلب للروم الأرثوذكس ويوحنا إبراهيم متروبوليت حلب للسريان الأرثوذكس المخطوفين من المجموعات الإرهابية منذ أكثر من أربع سنوات.