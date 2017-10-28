ص 3:03 2017/10/28

تجمع المئات من أهالي حي المشلب في الأطراف الشرقية لمدينة الرقة في محاولة للعودة إلى منازلهم التي هجّروا منها بسبب الاشتباكات بين المجموعات المسلحة وإرهابيي «داعش» وقصف طيران «التحالف» الأميركي للأحياء السكنية.

ونقلت «سانا» عن مصادر أهلية وإعلامية متطابقة إفادتها بأن المئات من الأهالي أغلبهم من الأطفال والنساء تجمعوا على المدخل الشرقي لحي المشلب للعودة إلى منازلهم قبل أن تقوم مجموعات «قسد» المدعومة من «التحالف» بمنعهم والاعتداء عليهم بإطلاق الرصاص لتفريقهم.

ولفتت المصادر إلى أن اعتداءات مجموعات «قسد» تسببت بإصابة 9 أشخاص بجروح بينهم امرأة على الأقل.

وقام طيران «التحالف الدولي» خلال الأشهر الماضية بشن غارات عشوائية على المدينة بزعم «محاربة» إرهابيي تنظيم «داعش» بالتوازي مع قصف عنيف وتدمير ممنهج من المجموعات المسلحة التابعة له ما أسفر عن تدمير أغلب أحياء مدينة الرقة.

وينشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع «فيديو» يظهر فيها عدد من الجرحى نتيجة إطلاق مجموعات «قسد» النار على تجمع لمئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء على أطراف حي المشلب بمدينة الرقة.

وتعرّض حي المشلب خلال العمليات المزعومة من «التحالف» على تنظيم «داعش» للقصف الجوي عشرات المرات من طيران «التحالف» الذي أقرّ في حزيران الماضي باستخدامه قنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً على المنطقة الفاصلة بين حيي المشلب والصناعة على أطراف مدينة الرقة.