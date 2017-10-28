ص 2:02 2017/10/28

جدّدت رابطة المغتربين العرب السوريين في رومانيا دعمها المطلق لجهود الجيش العربي السوري والشعب في محاربة الإرهاب التكفيري والحفاظ على استقلال وسيادة سورية.

وقال سفير سورية في رومانيا الدكتور وليد عثمان في كلمة ألقاها خلال المؤتمر العام للرابطة الذي عُقد في مقر السفارة في بوخارست أمس: إننا في سورية كنّا ومازلنا على استعداد دائم لمناقشة كل الأمور للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة عبر حوار سوري- سوري مع الاستمرار بالقضاء على الإرهاب وعلى مصادر تمويله ودعمه وتجفيف منابعه وإغلاق الحدود في وجه الإرهابيين القادمين إلى سورية عبر عدد من الدول ولا سيما تركيا.

ونقلت «سانا» عن السفير عثمان تشديده على الدور المهم والفعال لأبناء الجالية السورية في عملية إعادة الإعمار والبناء في وطنهم.

وتمّ خلال المؤتمر انتخاب أعضاء الهيئة العامة للرابطة التي انتخبت بدورها أعضاء مجلس إدارة الرابطة للعامين القادمين.

حضر المؤتمر أعضاء السفارة ورؤساء وأعضاء المؤسسات السورية الوطنية وأعضاء المؤتمر من أبناء الجالية السورية في رومانيا.