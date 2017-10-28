ص 2:02 2017/10/28

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعوته لإيجاد حل سياسي ونهائي للأزمة في سورية.

ونقلت «سانا» عن عون قوله خلال لقائه أمس وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية أليستير برت في بيروت: إن لبنان يطالب بالإسراع في إيجاد حل نهائي للأزمة في سورية لأن أي تأخير في هذا الحل يزيد من معاناة المهجّرين السوريين.

وكان عون قد قال في تصريح الشهر الماضي: بوادر الحل السياسي في سورية بدأت تظهر لذا يجب تنظيم عودة المهجّرين السوريين في لبنان إلى بلدهم.

وأدان الرئيس اللبناني استمرار الخروقات العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان، داعياً إلى التدخل لوقفها والإسراع في إيجاد حل عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

يذكر أن العدو الإسرائيلي يقوم بانتهاكات وخروقات استفزازية شبه يومية للسيادة والأجواء اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.