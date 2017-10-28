ص 2:02 2017/10/28

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية أنه في الوقت الذي تحاول السعودية إجراء «تحول اقتصادي» للحد من اعتمادها على النفط، يواجه المستهلكون في البلاد واقعاً جديداً أيضاً متمثلاً في الضرائب، ناقلة عن محللين قولهم: المملكة تشهد فقراً حقيقياً يهدد باندلاع اضطرابات اجتماعية.

وأضافت الشبكة في تقرير لها: في البلد الذي اعتاد فيه المواطنون على الحصول على إعانات للمرافق وعدم دفع ضرائب على الدخل، تقوم «الحكومة» حالياً بإجراءات تهدف لتخفيف التداعيات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أنه سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في كانون الثاني المقبل وستسمح الضريبة الجديدة للمنتجين في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد بإضافة رسم مقابل القيمة التي يضيفونها إلى أي سلعة أو خدمة.

ونقل التقرير عن ديفيد أوتاواي زميل مركز الشرق الأوسط في مركز ويلسون قوله: إنهم يحاولون الحصول على المزيد من الأموال للحكومة من المواطنين, فيما قال دافيد م. روبنشتاين الباحث في مجال الطاقة والبيئة في مركز العلاقات الخارجية: «كان لديهم تدفق إيرادات من النفط.. الآن لديك فقر حقيقي.. وهذا يسبب اضطرابات اجتماعية».

وأشار التقرير إلى أن المملكة تعرضت لضغوط مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، وفائض العرض العالمي، وعجز في الميزانية يقدر بنحو 80 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن نسبة البطالة في السعودية بلغت 12 %، حيث يشكل السعوديون الأصغر سناً والنساء معظم الباحثين عن عمل، مضيفاً: إن المملكة تقوم بدفع الشركات لتوظيف المزيد من العمال المحليين، وتفرض على الشركات التي يفوق عدد العاملين الأجانب فيها رسوماً شهرية لكل عامل، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الرسوم كل عام حتى 2020.