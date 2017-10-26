بقلم: عمران عاهد الزعبي.. نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية ص 2:02 2017/10/26

كل الذين قاتلوا «داعش» فعلاً هم ضد الإرهاب ويرفضونه بكل تأكيد وهذا ثابت من تاريخ المواجهات المستمرة مع الإرهاب بغض النظر عن التسميات.

لكن مواجهة الإرهاب ليست رخصة لأحد, حزباً أو قوة مسلحة أو دولة أو أي كيان آخر, للسعي إلى التدخل في شؤون البلاد أو احتلال جزء منها أو تقسيمها.

بمعنى أوضح إذا كانت ما تسمى «قسد» أو «وحدات الحماية الكردية» قد تواجهت لبرهة مع «داعش» من دون إغفال ما حدث من تسريب للإرهابيين إلى مناطق وجود الجيش العربي السوري للاعتداء عليه، أو الطريقة التي سقطت فيها الرقة بيد هذه الـ«قسد» وعدم استهداف ما يسمى «التحالف» الدولي لـ«داعش» فعلاً، فإن هذه الوقائع لا تمنح إجازة أو رخصة لأحد أن يجرب اقتطاع «مناطق نفوذ أو سلطة» ولو كان في حماية أياً كان.

إن ما سيكون قائماً ونافذاً هو إعمال دستور الدولة السورية الذي يفرض بسط سيطرة الدولة على كل التراب الوطني ولا يعطي أي امتياز لأي حزب أو منظمة أو إثنية أو طائفة ليكون لها محل «تديره وتحكمه» كإقطاع خاص بها وتحت علم غير علم الدولة السورية.

وليس لأحد الحق أن ينفذ حملة تهجير وتمييز عنصري تحت أي ذريعة كانت بما فيها الحقوق السياسية أو الثقافية.

إن البحث في الحقوق وطبيعة السلطة وأي حراك آخر يجب أن يتم في ظل دستور الدولة والحوار الوطني الداخلي المحض.

إن التجارب أثبتت أن اللجوء إلى الأمريكيين لا يفيد ولا ينتج أي مفاعيل على الأرض أو في السياسة.

وإن استغلال الواقع الراهن ومواجهات الجيش العربي السوري للإرهاب والوجود الأمريكي غير الشرعي أو الوجود التركي غير الشرعي كفرصة سانحة لإقامة «فدراليات» أو سرقة المال العام وثروات الشعب السوري.. إن هذا الاستغلال سينعكس سلباً على أولئك المستغلين لأنهم بمعنى من المعاني يمارسون إرهاباً سياسياً كاستثمار لإرهاب «داعش» و«النصرة» لفرض أمر واقع.

إن الجيش العربي السوري سوف يدخل كل مدينة وقرية في سورية بما في ذلك الرقة وإدلب حتى الحدود السورية – التركية والحدود السورية – العراقية والسورية – الأردنية.

يجب ان يكون ذلك واضحاً للجميع وعلى بعض السوريين الأكراد بوجه خاص أن يدركوا من دون لبس أن الأمريكي راحل لا محالة وأن مصالحهم هي مصالح شعبهم السوري وأن أي حقوق سياسية أو ثقافية هي شأن سوري يشاركون في دراسته واتخاذ القرارات الوطنية الكلية اللازمة، وهذا التوضيح مرده سلوك بعض السوريين الأكراد سلوكاً لا يعبر عن احترام دولتهم وشعبهم ووحدة التراب الوطني خلافاً للأكثرية الساحقة منهم التي ترفض سلوك هؤلاء رفضاً حقيقياً.

سيعود التركي إلى حدود بلاده وسيُهزَم تنظيم «جبهة النصرة» وستسقط مشروعات «داعش» وغيره وسيلملم الأمريكي حاجاته ويرحل ولن يبقى سوانا نحن السوريين مع بعضنا بعضاً عرباً وكرداً وغيرهم من جميع المكونات المقدرة والمحترمة، فلماذا هذا الإصرار على الغدر والتواطؤ مع أعداء البلاد والشعب؟

إن العاقل من يتعظ لا من يكابر ويخدع نفسه وأهله، والعاقل من يسلك سلوك العقلاء لا الجهلة بالتاريخ والجغرافيا.