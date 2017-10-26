ص 2:02 2017/10/26

بعث السيد الرئيس بشار الأسد أمس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه أميناً عاماً للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثانية متمنياً له التوفيق والنجاح وللشعب الصيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وعبر الرئيس الأسد في البرقية عن تطلعه إلى تمتين العلاقات القائمة بين حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي الصيني وبين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.