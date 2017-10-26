ص 2:02 2017/10/26

استعادت وحدات من الجيش العربي السوري حي الصناعة في دير الزور ووضعت فيه نقاط تمركز تمهيداً للبدء بعمليات جديدة باتجاه الأحياء الأخرى واجتثاث ما تبقى من إرهابيي «داعش» الذين تلقوا ضربات قاصمة في حويجة صكر أمس، وبالتزامن مع هذا التقدم في دير الزور، دمّر سلاح الجو السوري 8 عربات محملة بالدبابات والأسلحة الثقيلة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي بريف حماة الشرقي.

ففي دير الزور قضت وحدات الجيش على المزيد من تجمعات إرهابيي «داعش» في حويجة صكر وما تبقى من الأحياء السكنية التي ينتشر فيها إرهابيو التنظيم التكفيري.

وذكر مراسل «سانا» في دير الزور أن وحدات الجيش خاضت أمس اشتباكات عنيفة مع إرهابيي «داعش» في حي الصناعة أسفرت عن مقتل العديد منهم وفرار الباقين لتتحقق بذلك السيطرة الكاملة على الحي.

ولفت المراسل إلى أن وحدات الجيش قامت بتمشيط الحي بشكل كامل ووضعت نقاط تمركز جديدة داخله تمهيداً للبدء بعمليات جديدة لاجتثاث إرهابيي «داعش» في الأحياء المجاورة.

ولا تزال بعض أحياء مدينة دير الزور تحت سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي الذي يتخذ من منازل المواطنين أوكاراً لتخزين أسلحته وذخيرته.

وبيّن المراسل أن وحدات من الجيش نفّذت عمليات دقيقة على محاور تحرك إرهابيي «داعش» في أحياء الحميدية والجبيلة والرشدية والشيخ ياسين وكنامات وخسارات أسفرت عن تكبيد التنظيم التكفيري خسائر كبيرة بالعتاد والأفراد.

وفي الريف الشرقي حققت وحدات الجيش بدعم من سلاحي الجو والمدفعية تقدماً جديداً في عملياتها ضد أوكار إرهابيي «داعش» في قرية حويجة صكر بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير تحصيناتهم وذلك بحسب المراسل.

وفي ريف حماة الشرقي دمّر سلاح الجو في الجيش العربي السوري آليات وعربات ثقيلة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي.

وأفاد مراسل «سانا» في حماة بأن الطيران الحربي السوري وجه بعد معلومات دقيقة ضربات مركزة على تحرك لرتل من الآليات لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي في قرية البويدر شمال ناحية السعن بالريف الشرقي.

وأشار المراسل إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن تدمير 8 عربات قاطرة محملة بدبابات وأسلحة ثقيلة للتنظيم التكفيري والقضاء على العديد من إرهابييه.