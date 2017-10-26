ص 2:02 2017/10/26

حفل الأسبوع الماضي بأحداث ميدانية بارزة تمثلت باستعادة الجيش العديد من المناطق في ريف دير الزور بما في ذلك على ضفتي الفرات بالتوازي مع التقدم في المدينة حيث تمت استعادة السيطرة على منطقة إصلاح الحسينية ومعمل الورق وفرض السيطرة عليهما ومتابعة التقدم باتجاه قرية الجنينة وحويجة صكر وذلك بإسناد وتكتيك من مختلف صنوف الأسلحة.

كما توجهت وحدات الجيش وبعد استعادة السيطرة على مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي التي كانت أحد أكبر معاقل «داعش» الإرهابي في الشرق السوري باتجاه إزالة الألغام والمفخخات من الأبنية والشوارع والساحات وأثناء عمليات التمشيط عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة والعبوات الناسفة بعضها إسرائيلي الصنع خلال تمشيط المدينة.

وأفاد أحد القادة الميدانيين آنذاك بأن الأسلحة التي تم العثور عليها تضم عدة أنواع من ثقيلة ومتوسطة وخفيفة بعضها إسرائيلي الصنع إضافة للمئات من القذائف المتنوعة وذخائر وأسلحة أخرى من صنع حلف «ناتو» وعدة دول أوروبية وغربية.‏

وأوضح القائد الميداني أن الأسلحة شملت عتاداً مدرعاً ومدفعية وكميات كبيرة من مضادات الدروع، إضافة إلى مدفع عيار 155 مم يصل مداه إلى 40 كم وهو صناعة «ناتو» وتاريخ صناعته في العام 2011 أي مع بداية الحرب الإرهابية على سورية.‏

ولفت القائد الميداني إلى العثور على كمية كبيرة من قطع الغيار الحديثة والتي يفترض ألا تمتلكها سوى الجيوش المنظمة وهو مؤشر آخر على مدى الدعم المباشر والممنهج الذي يتلقاه تنظيم «داعش» الإرهابي من دول إقليمية ودولية دعمت الحرب الإرهابية التي تشن على سورية منذ بدايتها.‏

كما كبدت وحدات الجيش إرهابيي «داعش» خسائر كبيرة في حويجة صكر وعلى محور بلدة خشام بريف دير الزور الشمالي بالتوازي مع التقدم على محور خشام على الضفة الشرقية لنهر الفرات وتكبيد الإرهابيين خسائر في الأفراد والعتاد وسط تخبط في صفوف الإرهابيين وفرار المزيد من متزعميهم بما يملكون من أموال تم جمعها من خلال تجارة النفط وابتزاز المدنيين، وبالتوازي مع هذا التقدم لوحدات الجيش تم في اليوم التالي استعادة مدينة القريتين بريف حمص، هذه المدينة التي كان الجيش قد طهرها سابقاً من الإرهاب إلا أن مجموعة إرهابية من حوالي 300 إرهابي تمكنت من التسلل إليها مجدداً بإسناد لوجستي من قبل «التحالف الدولي»، وعلى الفور باشرت وحدات الجيش بتمشيط المدينة لإزالة الألغام من شوارعها وسد المنافذ التي تسلل منها الإرهابيون.

استعادة القريتين أتاحت لوحدات الجيش استكمال العمليات في دير الزور وحشد القوات على محور خشام بريف المحافظة الشمالي الشرقي حيث تمكنت من استعادة البلدة لتكون نقطة انطلاق لجهة التقدم في حويجة صكر التي يتحصن فيها إرهابيو «داعش» حيث حققت الوحدات المهاجمة تقدماً ملحوظاً بالسيطرة على عدد من النقاط والمباني.

كما نفذت الوحدات المقاتلة وبإسناد من سلاح الجو عمليات مكثفة ضد نقاط وتحصينات وانتشار إرهابيي «داعش» على محور البوكمال آخر معاقل التنظيم التكفيري في دير الزور، بينما نفذت وحدات أخرى من الجيش عمليات نوعية ودقيقة في أحياء الصناعة والشيخ ياسين وسوق الهال والعمال وخسارات والعرضي حيث تم تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد وتدمير تحصينات لهم .

وفي اليوم التالي واصلت وحدات الجيش مهامها القتالية في دير الزور وبإسناد من سلاح الجو حيث شنت الوحدات عمليات مكثفة وحققت تقدماً على محاور العمليات على الضفتين الشرقية والغربية للفرات كما سيطرت على عدة نقاط في بلدة محكان جنوب شرق مدينة الميادين على اتجاه البوكمال، كما انطلقت القوات في محيط بلدة خشام وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين هناك، في وقت كانت فيه وحدات أخرى تتابع عمليات التمهيد الناري تحضيراً لتنفيذ عملية واسعة في أحياء العرضي وكنامات وخسارات والعمال والجبيلة والحميدية والشيخ ياسين.