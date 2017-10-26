ص 1:01 2017/10/26

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجدداً ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية وتعزيز جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة فيها.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في موسكو أمس: ناقشنا الوضع في سورية وضرورة القضاء على الإرهاب وتعزيز جهود التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة فيها.

وأضاف الرئيس الروسي: تطرقنا للأوضاع في أوكرانيا وأكدنا أن أسس التسوية فيها يجب أن ترتكز على تنفيذ اتفاقيات مينسك كما ناقشنا مبادرة روسيا حول تأسيس بعثة من الأمم المتحدة لضمان أمن وسلامة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالمنطقة.

وأوضح بوتين أن المحادثات تناولت أيضاً الاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة «خمسة زائد واحد» إضافة إلى الأزمة في شبه الجزيرة الكورية لافتاً إلى أن المحادثات كانت مثمرة وجرت في جو من التفاهم.

وذكرت «سانا» أن بوتين لفت إلى أن العلاقات الروسية- الألمانية لا تراوح مكانها وهناك استعداد لتطويرها حتى في ظل ظروف التقييدات السياسية التي قلصت التجارة الثنائية حيث لا تزال ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين والمستثمرين في الاقتصاد الروسي ولاسيما في مجال الطاقة موضحاً أن أكثر من 5500 منشأة ذات رأسمال ألماني تعمل في روسيا وأن قطاع الأعمال الروسي مستعد لتوسيع أعماله في السوق الألمانية.

من جهته قال الرئيس الألماني: لا يمكن قبول استمرار الوضع الراهن في العلاقات بين موسكو وألمانيا وأن الحوار المستمر سيؤدي إلى إيجاد طرق لتجاوز الخلافات مشيراً إلى أنه تمت مناقشة العلاقات الثنائية وأن الجانبين عبرا عن عدم رضاهما عن الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين.

وأضاف شتاينماير: لمست اهتماماً روسياً كبيراً بالتبادل الثقافي والعلمي وسيتم العمل على تطويره في المستقبل القريب.