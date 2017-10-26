ص 1:01 2017/10/26

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني ونائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أهمية استمرار التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين لاستكمال الإنجازات الاستراتيجية والانتصارات التي تحققت على الإرهاب وداعميه وإفشال جميع المخططات التي تستهدف المنطقة.

وقال المقداد: سورية مستمرة في محاربة الإرهاب واجتثاثه بالتعاون مع الحلفاء والأصدقاء مهما بلغ الدعم المقدم للإرهابيين وإن التقدم مستمر نحو الحدود العراقية لتحرير البوكمال, مشيراً إلى أنه لولا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للإرهابيين وعرقلتها تقدم الجيش العربي السوري وحلفائه لتم القضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأضاف المقداد: نحن لا يمكن أن نثق بالتوجهات التركية, مشيراً إلى أن ما قام به رئيس النظام التركي رجب أردوغان تجاه سورية والعراق شجع الأكراد على محاولات الانفصال, مؤكداً أن دخول الدبابات والأسلحة الثقيلة التركية إلى إدلب مخالف لاتفاق أستانا والمقررات الدولية وهو مرفوض تماماً وسنقف بوجهه.

ولفت المقداد إلى أن وجهات النظر السورية-الإيرانية متطابقة حيال الأوضاع في سورية والمنطقة وخاصة لجهة محاربة الإرهاب ورفض مشروعات التقسيم والتأكيد على سيادة ووحدة وسلامة أراضي دول المنطقة.

ونوه المقداد بموقف إيران الداعم لقضايا المنطقة قائلاً: إن سياسة إيران حكيمة وتحافظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم. وأشار المقداد إلى أن مباحثاته في طهران تناولت اجتماع «أستانا 7» والتحضيرات له وجدول الأعمال والخطوات التي يجب اتباعها, كما تم أيضاً التطرق للمؤتمر الذي سيعقده الأصدقاء الروس في سورية مستقبلاً.

وأكد المقداد دعم سورية لموقف إيران حول الملف النووي مشيراً إلى أن العالم أصبح يعي ما تقوم به أمريكا من انتهاك للقانون الدولي وتدمير ما تم التوصل إليه في إطار الاتفاق الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى, موضحاً أن الولايات المتحدة الأميركية أصبحت معزولة حتى من أقرب حلفائها بينما يقف العالم موحداً مع إيران بوجه سياسات أميركا الخطرة.

وفيما يتعلق بالأوضاع شمال العراق جدد المقداد التأكيد على أن سورية تدعم وحدة وسيادة العراق, مبيناً أن مشروع الاستفتاء في إقليم شمال العراق مرفوض وهو يخدم مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية في المنطقة.

من جانبه أكد لاريجاني توافق وجهات النظر السورية- الإيرانية وأن إيران مستمرة في دعمها لسورية ومحور المقاومة في مختلف المجالات مشيداً بالانتصارات والإنجازات التي يحققها الجيش العربي السوري والحلفاء في محاربة الإرهاب وقال: النصر النهائي بات وشيكاً ومستمرون في التنسيق المشترك لتحقيق المزيد من النجاحات بما يخدم البلدين وبلدان المنطقة.

إلى ذلك جدد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي التأكيد على استمرار دعم بلاده حكومة وشعباً للشعب السوري والحكومة السورية في مختلف المجالات حتى تحقيق النصر على الإرهاب والإرهابيين.

وقال ولايتي خلال لقائه المقداد: كل مشروعات ومؤامرات النيل من سورية فشلت بفضل صمود الشعب السوري وتضحيات جيشه وحكمة الرئيس بشار الأسد ودعم الحلفاء وقوى المقاومة.

ونوه ولايتي بالانتصارات الأخيرة في سورية والعراق ضد الإرهاب وتحرير العديد من المناطق في هذين البلدين من سيطرة الإرهابيين، مشيراً إلى أن الأمريكيين هزموا في سورية والعراق وهذه الهزيمة ستستمر وأن الصهاينة قد يئسوا من مخططاتهم ومشروعاتهم في المنطقة.

من جانبه أكد المقداد أن محور المقاومة يحقق الانتصارات تلو الأخرى على الإرهاب والإرهابيين وداعميهم, مشيراً إلى أن الانتصارات مستمرة حتى تطهير سورية من الإرهاب وإعادة الأمن إلى كل ربوعها.

وقال المقداد: زيارتي إلى إيران هي انعكاس لحقيقة العلاقات بين البلدين, مبيناً أن الانتصارات الأخيرة في سورية كانت ضد الإرهابيين وداعميهم والأشخاص الذين ينتهكون المواثيق والعهود الدولية كالاتفاق النووي.

وأوضح المقداد أن كل العالم «اليوم» يقف في وجه سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويعارض مساعيه ومزاعمه ضد إيران, مشدداً في الوقت ذاته على وقوف سورية إلى جانب إيران لاسترداد كامل حقوقها في استثمار الطاقة النووية السلمية.

وتابع المقداد: الأوضاع الدولية تتغير بسبب ثبات موقف محور المقاومة وسنصل إلى الانتصار النهائي بفضل مقاومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثبات الجمهورية العربية السورية وكل القوى التي تسعى إلى الخير ومن ضمنها المقاومة الوطنية في لبنان.

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء أكد ولايتي والمقداد الموقف الحازم والقاطع لدول محور المقاومة في الاستمرار بالتعاون والتنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وداعميه وإفشال مخططاتهم الرامية للنيل من دول المنطقة وسيادتها.

وشدد الجانبان على أن محور المقاومة يحقق الانتصارات المستمرة على الإرهاب من خلال التضحيات والصمود أمام مختلف أشكال المؤامرات مؤكدين أنه لن يُسمح بالنيل من دول محور المقاومة.

وقال المقداد: نقلت تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران والرئيس حسن روحاني والحكومة والشعب الإيراني, لافتاً إلى أن وجهات النظر كانت متطابقة مع إيران في مختلف القضايا.

وأضاف: إننا في سورية نرفض الإجراءات التي اتخذتها تركيا في إدلب وبقية المناطق ونطالب بخروج الجيش التركي المحتل من إدلب والمناطق الأخرى, وعلى تركيا أن تحترم سيادة سورية والقرارات التي اتخذت في أستانا.

وشكر المقداد إيران حكومة وقيادة وشعباً لدعمها سورية في محاربة الإرهاب, وقال: إن لدعم إيران دوراً مهماً في تحقيق النصر وإفشال المخططات التي تخدم الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وتابع المقداد: إننا نرفض محاولات التقسيم في العراق ونؤكد على وحدة أراضي دول المنطقة وعلى محاربة الإرهاب كما عبرنا عن وقوفنا إلى جانب إيران حيال موقف الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي, مشيراً إلى أن موقف أمريكا أحادي الجانب رغم دعم مجموعة دول «خمسة زائد واحد» للاتفاق يدل على أنها لاتحترم المقررات والاتفاقات الدولية.

بدوره أكد ولايتي أن سورية ومحور المقاومة يحققون المزيد من الانتصارات على الإرهاب والمؤامرات والمخططات الصهيونية والأمريكية والأهداف الشيطانية لهما في تقسيم دول المنطقة وإضعافها.

وشدد ولايتي على أن محور المقاومة من طهران مروراً ببغداد ودمشق وبيروت وفلسطين سيفشلون كل المخططات الرامية للنيل من المنطقة وهويتها وعراقتها وتلاحمها مع بعضها بعضاً.

وأشار ولايتي إلى استمرار بلاده في دعمها القوي للحكومتين الشرعيتين في سورية والعراق ومنع أي محاولة للنيل من سيادتهما ووحدة أراضيهما, لافتاً إلى أن الأهداف الأمريكية في سورية ستبوء بالفشل كما حدث في العراق.

وحول الاستفتاء الأخير في شمال العراق قال ولايتي: نحن نعارض وبقوة أي محاولة للنيل من سيادة ووحدة أراضي دول الجوار.

كذلك بحث المقداد مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري آخر تطورات الأوضاع في سورية وجدول أعمال اجتماع «أستانا 7» المقبل حول سورية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء التطورات المتعلقة بمناطق تخفيف التوتر في سورية وتبادلا وجهات النظر حول المقترحات الجديدة لإرساء الاستقرار المستدام فيها.

ونقلت «سانا» عن المقداد قوله: التعاون المستمر بين البلدين أثمر بتحقيق الإنجازات الاستراتيجية والانتصارات على الإرهاب وداعميه ومخططاتهم الرامية لتجزئة المنطقة وتفتيتها وتفرقتها على أساس عرقي.

وأضاف المقداد: دور إيران الداعم لسورية ودول المنطقة يحظى باحترام وتقدير كل العالم, مشيراً إلى أن إيران عزلت أمريكا بفضل حكمتها ولم يبق أحد إلى جانبها.

كما لفت المقداد إلى تطابق المواقف مع إيران بشأن الملف النووي, وقال: ندعم إيران ومواقفها بهذا الشأن ونرفض موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص.

وأضاف المقداد: المواقف كانت متطابقة حيال الاستفتاء شمال العراق وأكدنا على وحدته وسيادته, مبيناً في هذا الصدد أن سياسات أردوغان شجعت محاولات الانفصال والتقسيم من خلال سعيه لإضعاف الحكومتين في سورية والعراق وهذا خطأ كبير.

وأوضح المقداد أن كل هذه المخططات التي تستهدف وحدة دول المنطقة وشعوبها مصيرها الفشل الذريع وخطرها على الجميع ويجب عدم السماح لأمريكا بالتلاعب بمكونات النسيج الاجتماعي لتحقيق أهداف «إسرائيل» بالمنطقة.

من جانبه أشار جابري أنصاري إلى استراتيجية العلاقات السورية- الإيرانية واستمرار دعم بلاده لسورية في مختلف المجالات, وقال: لدينا سياسة مبدئية قائمة على احترام إرادة شعوب المنطقة والأمة الإسلامية.

وأكد جابري أنصاري أهمية التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي, مشيراً إلى أن تعاوننا خلال مراحل العدوان والحرب على سورية وعلى مدى أكثر من ست سنوات حقق الانتصارات والإنجازات وسيتحقق النصر النهائي على الإرهاب الدولي وداعميه قريباً.

وأضاف جابري أنصاري: هناك الكثير من القضايا سنتناولها مع المقداد خلال اجتماع اللجنة السياسية المشتركة ويجب العمل وتضافر الجهود من خلال آليات مشتركة بشأن اجتماع «أستانا 7» حول سورية. وتابع جابري أنصاري: تبادلنا وجهات النظر مع المقداد حول سورية والمنطقة و«اجتماع أستانا» وآليات التنسيق بشأن جدول أعماله ونأمل أن يحقق الاجتماع أهدافه المرجوة في تخفيف التوتر وعودة الأمن والاستقرار إلى سورية, مؤكداً أن التطورات الميدانية في سورية والانتصارات المتلاحقة على الإرهاب أفشلت مخططاته في المنطقة.

حضر اللقاءات الدكتور عدنان محمود السفير السوري في إيران.