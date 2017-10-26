ص 1:01 2017/10/26

ناقش مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الخامسة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين.

ودعا عدد من أعضاء المجلس إلى تعديل بعض مواد القانون رقم /42/ لعام 2002 المتضمن إحداث نقابة الأطباء البيطريين لجهة تحديد مهام مهنة الأطباء البيطريين إلى جانب صيانة حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة والسعي لمنحهم التعويضات التي يستحقونها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما الضمان الاجتماعي في حالات التقاعد والعجز وتعويض نهاية الخدمة والوفاة وغيرها وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية.

ووافق أعضاء المجلس على أنه: يتمتع الأطباء البيطريون خلال تأديتهم خدمة العلم متطوعين أم خدمة إلزامية بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الأطباء البيطريين كالمشاركة في اجتماعات الهيئات النقابية والانتخاب والترشح.

ونقلت «سانا» عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري تأكيده على أهمية التعديلات الواردة في مشروع القانون الخاص بتنظيم مهنة الأطباء البيطريين بما يتناسب مع تطور القوانين وتلافياً للثغرات التي وجدت أثناء التطبيق العملي للقانون رقم /42/ لعام 2002 وتعديلاته الأمر الذي سيسهم في تطوير مهنة الأطباء البيطريين والنقابة والمنتسبين إليها.

وعلقت الجلسة إلى اليوم الخميس الساعة الحادية عشرة صباحاً.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.