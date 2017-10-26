وليد معماري ص 1:01 2017/10/26

يطرح عديد من قرّاء الرواية والقصة سؤالاً موجهاً إلى كاتبها، مفاده: «هل عملك مبني، على وقائع حقيقية، أو هو نسج خيال؟!..».. كثير من المبدعين تعرضوا لهذا السؤال.. وربما يلخّص جواب الروائي الفرنسي أونيريه بلزاك (1799- 1850 م.) بقوله: «لا يوجد شيء في كل ما يكتبه المؤلفون إلا وهو حقيقي ومزيف في آن واحد».. وهذا معناه أن الكاتب يستلهم من الواقع، ويعيد معالجته.. أي يختار ما هو جوهري ومعبر عن هذا الواقع، ويجسد حالة عامة ضمن نموذج من ابتكاره.. وهذا لا يتم إلا بإعادة تركيب الواقع.. وفي الآن ذاته هو واقعي شديد الواقعية لأنه غير متناقض مع ما هو موجود في الحياة.. وهذا لا يعني أبداً إلغاء عملية التخييل التي لا بد منها، ومعالجة الصورة الأصل، سلباً أو إيجاباً… وهذا يحدث كثيراً في الشعر.. بل لا بد من حدوثه كي تأتي الصورة مبتكرة ومعبرة.. ومن هنا لا يمكن قراءة الصورة الشعرية (أو القصصية) على المستوى التاريخي.. وعلى سبيل المثال، لم يذكر التاريخ العربي اسم ملكٍ كان ينتف شوارب الوفد الذي يقف ببابه قبل دخوله.. هذا الوفد.. ومع ذلك فإن الشاعر الأموي جرير (بن عطية اليربوعي) يقول في إحدى قصائده الهجائية:

قـــــــومٌ إذا حضــــــرَ الملــــــوك وفــــــودُهــــــــم

نتفــــــت شـــــواربهــــم عــــلى الأبـــــــوابِ

وهذا الشطط عند الشاعر تعبير تخييلي لصورة الهجاء ضد خصمه (الفرزدق)…

وفي بعض ما كتبت من قصص، استخدمت أبطالاً في قصصي متخيلين وواقعيين.. بالمعنى الذي عناه بلزاك، أي إنهم حقيقيون أيضاً، حتى وإن بدا بعضهم أنموذجاً غير قابل للتصديق.. أو غير موجود في الحياة حقاً.. ولهذا فوجوده الأدبي على الورق، يظل على مستوى الرمز الكاشف للواقع..

وأحد أبطال قصصي، ويدعى (عطشان البصير).. كان يرى بعينيه ما في الأدراج المغلقة، أو ما خلف الجدران.. وسبب إبصاره الغرائبي عائد إلى جلوسه ساعات طويلة في الشمس، والشمس هنا موظفة على مستوى المجاز والرمز.. حيث الشمس تشير إلى ما هو نير ومتقدم فكرياً…

ومن الطرف الآخر، أدى الخيال العلمي في الروايات والقصص إلى تحفيز اختراعات كبرى.. وحكايات(ألف ليلة وليلة) تحدثت عن بساط الريح الخرافي.. وقد تحققت الخرافة إلى اختراع الطائرة.. وروايات الأديب الفرنسي جول فيرن (1820- 1905) حفلت بكثير من الأفكار الخيالية التي تحولت فيما بعد إلى أدوات بين أيدينا… وفكرة الكرة البلورية السحرية والأسطورية التي تري صاحبها ما يجري من أحداث.. وقد صار في كل بيت من بيوتنا كرة سحرية تدعى التلفزيون…

والخلاصة: الأدب المبدع في كل حالاته هو الخيال.. وهو الحقيقة أيضاً.