ص 1:01 2017/10/25

نفذت وحدات الجيش العربي السوري العاملة في دير الزور بإسناد من سلاح الجو عمليات مكثفة ضد تنظيم «داعش» الإرهابي حققت خلالها تقدماً على محاور عملياتها على الضفتين الشرقية والغربية لنهر الفرات بعد تكبيد إرهابيي «داعش» خسائر بالأفراد والعتاد.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات الجيش تواصل عملياتها لاجتثاث تنظيم «داعش» الإرهابي على عدة محاور سيطرت خلالها على عدد من النقاط داخل بلدة محكان جنوب شرق مدينة الميادين على اتجاه مدينة البوكمال آخر أكبر معاقل التنظيم التكفيري في دير الزور.

وعلى الضفة الشرقية للنهر كثفت وحدات الجيش عملياتها في محيط بلدة خشام التي استعادت السيطرة عليها الإثنين الماضي باتجاه قرية الطابية وحققت إصابات مباشرة في صفوف المجموعات الإرهابية في المنطقة.

وفي مدينة دير الزور تابعت وحدات الجيش عملية التمهيد الناري تحضيراً لتنفيذ عملية برية وذلك عبر ضربات مدفعية مكثفة وغارات جوية على مواقع ومقرات وتحصينات إرهابيي «داعش» في أحياء العرضي وكنامات وخسارات والعمال والجبيلة والحميدية والشيخ ياسين.

وبيّن المراسل أن الضربات أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد وتدمير مستودعات أسلحة وآليات للتنظيم الإرهابي.

وفي سياق متصل أكدت مصادر أهلية فرار 18 شخصاً من أحد سجون «داعش» في قرية الجرذي الشرقي جنوب شرق مدينة الميادين كان التنظيم اختطفهم منذ قرابة الشهرين ما يدلل على الضعف والوهن والتخبط الذي أصاب التنظيم بعد التقدم الكبير لوحدات الجيش والتقهقر المطرد للتنظيم التكفيري في مختلف مناطق انتشاره.

إلى ذلك أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات الجوية الروسية دمّرت خلال مشاركتها في الحرب على الإرهاب تلبية لطلب الحكومة السورية المئات من معسكرات التدريب وورشات تصنيع الذخيرة للتنظيمات الإرهابية.

وقال شويغو خلال اجتماع لوزراء دفاع دول «آسيان»: إن الطيران الحربي الروسي دمّر 948 معسكر تدريب و666 مصنعاً وورشة لإنتاج الذخيرة للتنظيمات الإرهابية في سورية منذ بدء مشاركتها بالحرب على الإرهاب قبل نحو عامين.

وأضاف وزير الدفاع الروسي: تم نتيجة العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش العربي السوري بالتعاون مع الحلفاء وإسناد سلاح الجو إعادة الأمن والاستقرار إلى 998 مدينة وقرية بعد القضاء على تجمعات الإرهابيين فيها.

وأشار شويغو إلى أن الاستقرار بدأ يعود إلى سورية في ظل عودة نحو 1٫21 مليون مواطن إلى مناطقهم وقراهم منذ عام 2015 منهم 660 ألفاً خلال العام الجاري، مبيناً أنه نتيجة المصالحات المحلية التي تتم بالتعاون مع مركز التنسيق الروسي انضمت 2500 منطقة في جميع أنحاء سورية إلى عملية المصالحة.

وأكد شويغو أن هدف روسيا الأساسي هو تدمير قدرات الإرهاب الدولي وبالتحديد تنظيم «داعش» وذلك من خلال الجهود المشتركة للمجتمع الدولي.

وأعرب شويغو عن قلق موسكو إزاء التهديدات الإرهابية المتزايدة في جنوب شرق آسيا ولا سيما تلك التي يمثّلها الإرهابيون الأجانب التابعون لتنظيم «داعش» الذين يفرون من سورية والعراق بسبب الهزائم التي يمنون بها هناك.

وأوضح شويغو أن نحو 34 منظمة إرهابية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك عدد من المجموعات جنوب شرق آسيا قد بايعت تنظيم «داعش» الإرهابي وتحمل إيديولوجيته المتطرفة، لافتاً إلى أن التدفقات المالية القادمة إلى دول جنوب شرق آسيا لدعم الخلايا الإرهابية المحلية والقيام بهجمات إرهابية أصبحت مكشوفة معظم الأحيان.

إلى ذلك، اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي ديميتري روغوزين أن هناك انعطافاً حاداً حدث في سورية في مجال محاربة الإرهاب.

ونقلت «سانا» عن روغوزين قوله في افتتاح اجتماع اللجنة الحكومية الروسية- العراقية المشتركة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي التقني أمس في موسكو: لا شك أن الوضع في العراق يتأثر بالوضع الذي تمّ كسره بالفعل في سورية لجهة محاربة الإرهاب.

وأوضح روغوزين أنه يتعين على روسيا والعراق تطوير التعاون بشكل نشط ليس فقط في المجالات العسكرية والنفط والغاز وإنما أيضاً في مجالات أخرى مع الأخذ في الحسبان بؤر تمركز الإرهاب في هذا البلد، معرباً في الوقت نفسه عن استعداد روسيا للتعاون مع الجانب العراقي لضمان سلامة عمل المستثمرين الروس والعراقيين.