متابعة ـ خالد الشويكي: ص 1:01 2017/10/25

أحرز لاعب منتخبنا الوطني للشباب للدراجات محمد الريس المركز الأول في المرحلة الأخيرة من طواف الجزائر الدولي للدراجات 2017 الذي أقيمت منافساته الختامية يوم أمس الثلاثاء في مدينة بسكرة جنوب العاصمة الجزائر بـ 500 كم, ومع نتيجة دراجنا الريس يكون ختامها مسكاً للمشاركة السورية في الطواف الذي شارك فيه ما يفوق 75 لاعباً يمثلون 13 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا.

كما حقق دراجنا يوسف السروجي المركز الخامس في المرحلة نفسها وكان المنتخب السوري بلاعبيه من المتميزين خلال مراحل الطواف السبع، هذا ما نقله لـ«تشرين» رئيس اتحاد الدراجات محمد خضر الذي رأى بالمشاركة السورية أهمية كبيرة من خلال الخبرة التي اكتسبوها في الطواف لكون اللاعبين المشاركين فيه من دول لها سمعتها الكبيرة على ساحة الدراجات الدولية وهذا بطبيعة الحال رفع من معنويات دراجينا وبالأخص لاعبينا الشباب الذين نافسوا إلى جانب الرجال ودخلوا منافسات قوية مع لاعبين لهم سمعتهم الدولية.

الجدير بالإشارة هو أن دراجينا كانوا محط أنظار الجميع في الجزائر وبالأخص وسائل الإعلام التي تابعت لاعبينا وما حققوه من نتائج من خلال اللقاءات التي كانوا يجرونها معهم.

وأشار خضر إلى أن ما حققه الدراجون السوريون جاء من خلال الدعم الذي تلقاه رياضة الدراجات من مكتب الألعاب الفردية ومن رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة والذي لم يبخل يوماً على لاعبينا في جميع مشاركاتهم الخارجية وحتى في البطولات المحلية، ما يعطينا الثقة الكبيرة لنتابع إلى الأمام وتحقيق النتائج التي تليق بدراجينا وبرياضة الدراجات في سورية بشكل عام.

وأوضح رئيس اتحاد الدراجات خضر أننا كاتحاد سنقدم للاعبي منتخبنا الوطني للرجال والشباب ما لدينا من إمكانات من أجل الاستمرار في رفع مستواهم الفني الذي نسعى إليه بشكل دائم، وثقتنا كبيرة بلاعبينا بأن يكونوا في المقدمة في جميع المشاركات.

أما المرافقون للبعثة من الكادر الفني والإداري جهاد الحلاق وماهر سليم وأمين الريس فأثنوا جميعاً على ما قدمه لاعبو منتخبينا للرجال والشباب خلال الطواف، واليوم ومع ختام الطواف سيدخل لاعبونا اعتباراً من اليوم الأربعاء معسكراً تدريبياً في الجزائر يستمر ليوم 29 الشهر الحالي وبعدها سيدخلون منافسات الجائزة الكبرى التي يشارك فيها لاعبون يفوق عددهم 100 دراج وتستمر البطولة المذكورة ليوم 3 تشرين الثاني المقبل.