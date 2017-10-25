دمشق ـ يسرى ديب: ص 1:01 2017/10/25

كان موضوع جلسة مجلس الشعب يوم أمس هو مشروع قانون خاص بمنح الشهادات البحرية، لأن سورية مُنعت من منح شهادات النقل البحري، الأمر الذي يدفع السوريين الساعين لهذا النوع من الشهادات إلى الدفع بالدولار للحصول على الشهادة المطلوبة من خارج سورية.

ولكي تعالج وزارة النقل هذا الأمر أعدت مشروع القانون الجديد لإلغاء القانون السابق 57 لعام 2001 الذي لا يتوافق مع التعديلات التي طرأت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والنوبات الملاحية التي انضمت إليها سورية في عام 2000.

مجلس الشعب في جلسته التاسعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حمودة صباغ أقر مشروع القانون بعد اعتراضات كبيرة على مادتين في المشروع بينهما المادة الأولى والخامسة، إذ تتعلق الأولى بشروط منح شهادة النقل البحري فيما إذا كانت الشهادة علمية أم فنية ومن هي الجهة التي يمكنها منح الشهادة، ففي نص القانون «الشهادة وثيقة سارية المفعول إذا كانت تسميتها صادرة عن المديرية أو بموافقتها، أو معتمدة من قبلها تؤهل حاملها لشغل الوظائف المحددة فيها» «يمنح المدير العام شهادة الربابنة والضباط والبحارة وذلك وفقاً لأحكام القانون».

الدكتورة أشواق عباس كانت ممن اعترضوا بشدة على هذه المادة ورأت أن مشروع القانون اعتمد على النقل الحرفي لنص القانون الدولي، وأنه يجب إنشاء مدرسة وطنية للملاحة البحرية لكي تمنح شهادات، وسألت لماذا لا تعطى الشهادة إلى مؤسسة عامة للتأهيل والتدريب؟.

وبعد وقت ليس قصيراً من مناقشة هذه المادة، قال العضو وضاح مراد «بالمحصلة هذه الشهادة عبارة عن رخصة سوق سفينة ولا تحتاج إلى كل هذا التفنيد».

وزير النقل علي حمود أكد أنهم ناقشوا مع «الروس» فكرة إنشاء أكاديمية بحرية، مضيفاً: القانون السابق لم يعد متوافقاً مع شروط المنظمة الدولية البحرية، وكان لا بد من إعادة النظر بالقانون السابق، فسورية انضمت إلى هذه المنظمة في عام 2000 وتعديلاته في 2010 وأن ما يصبون للحصول عليه هو اللائحة البيضاء للاتفاقية الدولية والسماح لهم بإصدار الشهادات الدولية. وأضاف حمود: «لصياغة القانون بطريقة تعيد لسورية دورها ضمن شروط المنظمة الدولية كان الأمر شاقاً من حيث الحصول على خبير من منظمة دولية، وهذا الأمر تعرض للكثير من المعوقات الخارجية وكذلك الداخلية من الأشخاص المستفيدين، وأنه للحصول على الموافقة من المنظمة الدولية على منح شهادات سورية للسوريين لا بد من الالتزام بنص مشروع القانون المقدم» وهذا ما ظل محط خلاف حتى انتهاء مناقشات المجلس حول مواد القانون ليعود رئيس المجلس من جديد وبكل «رحابة صدر» إلى فتح النقاش مجدداً على المادتين الخلافيتين الأولى والخامسة.

مخالفة للدستور

المادة الخامسة عدها البعض من الأعضاء مخالفة للدستور كما قال عاطف الزيبق، وهي تتعلق بالتعويضات والغرامات المالية «تحدد تعويضات القائمين على العملية الامتحانية والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية».

بدوره العضو أحمد الكزبري لم يوافق على فكرة مخالفة الدستور لأن هذا المشروع وصل إلى المجلس بعدما تجاوز عدة جهات، متسائلاً: هل خالفت كل هذه الجهات الدستور؟

رئيس المجلس طلب من لجان المجلس أن تكون طريقة العمل أكثر دقة من الطريقة الحالية كي يتم اختصار هذه المناقشات والخلافات القانونية تحت قبة المجلس لأن مناقشة القوانين بهذه الطريقة تستغرق وقتاً طويلاً والمطلوب إنجازه كبير.

شهادات بحرية «أروادية»

خير الدين سيد عرض حال سكان مدينة أرواد الذين يعملون في البحر، وهم أصحاب خبرة لكنهم من دون شهادات خبرة أو مهنية. بينما أكد الوزير حمود أن الوزارة ستكون جاهزة لإصدار شهادات لأهالي أرواد من العاملين في مجال الملاحة البحرية وذلك بعد نفاذ القانون.

ومن المواد الواردة في هذا القانون أنه «يحق للضباط العسكريين البحريين ممن تركوا الخدمة على متن السفن الحربية الحصول على شهادات تخولهم العمل على متن السفن التجارية» وفق شروط وإجراءات تصدر عن الوزير.

ومن أعمال هذه الجلسة أيضاً إقرار المجلس مشروع القانون الخاص بتصديق مذكرة التفاهم حول الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة والمهمة بين وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الخارجية العراقية وأصبح قانوناً.