ص 1:01 2017/10/25

أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي أن صمود ومقاومة الشعبين في سورية والعراق أحبطا مخططات وإجراءات أمريكا وحلفائها في المنطقة.

وشدد بروجردي خلال لقائه رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الفيتنامي نوين وانزاو أمس في هانوي على أن التجربة التاريخية للشعوب بمن فيهم الشعب الفيتنامي أظهرت أن أمريكا ستضطر إلى قبول الفشل والهزيمة أمام إرادة الشعوب.

وجدد بروجردي تأكيد أن التعاون بين سورية والعراق وإيران وروسيا نجح في إلحاق الهزيمة بالجماعات الإرهابية في المنطقة ومنع خطط التقسيم.

إلى ذلك أكد السفير الإيراني في لبنان محمد فتحعلي أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ومحور المقاومة على الإرهاب تشكل هزيمة حقيقية للمخطط الصهيو-أمريكي.

ونقلت «سانا» عن فتحعلي خلال لقائه أمين عام حركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري أمس: هدف هذا المشروع هو تطويع المنطقة وتفتيتها ليكون العدو الصهيوني القوة الأساسية المهيمنة على المنطقة.

كما بحث مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين جابري أنصاري مع مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف التحضيرات لعقد جولة جديدة من اجتماع «أستانا» حول سورية.

وقالت السفارة الروسية في طهران في بيان أمس: الطرفان بحثا أمس الاستعدادات للجولة المقبلة من اجتماع «أستانا» إضافة إلى مجموعة كبيرة من القضايا.

وأوضحت السفارة أن لافرينتيف التقى أيضاً مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني وبحث معه التطورات المتعلقة بالأزمة في سورية.