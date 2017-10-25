ص 1:01 2017/10/25

ضبطت الجهات المختصة صباح أمس سيارة مفخخة بمواد شديدة الانفجار في ضاحية تشرين على أطراف مدينة اللاذقية.

وذكر مراسل «سانا» في اللاذقية أنه بعد عملية متابعة ورصد تمكّنت الجهات المختصة من ضبط سيارة «بيك آب» مفخخة بنحو 50 كغ من مادة «سي فور» شديدة الانفجار قرب مشفى العثمان الجراحي في ضاحية تشرين على أطراف مدينة اللاذقية.

ولفت المراسل إلى أن الجهات المختصة ألقت القبض على شخص داخل السيارة واقتادته للتحقيق معه.