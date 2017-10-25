ص 1:01 2017/10/25

تحتفل الممثلة البريطانية «إميليا كلارك»، بعيد ميلادها الـ 31، وبهذه المناسبة استحضرت لموقع «إنترنت موفى داتا بيز» دورها «كاليسي» أو «دينيريس تارجيريان» في مسلسل صراع العروش، تلك الشخصية كانت سبباً في توهجها، لدرجة أنه تمت تسمية أكثر من 146 طفلة عام 2013 باسم «كاليسي» تيمناً بها كما رشحت عنه ثلاث مرات لجائزة «الإيمي» التلفزيونية.

ومن ضمن التتويجات العالمية التي حققتها كلارك، أنها توجت من قبل مجلة «إسكواير» العالمية بلقب أكثر النساء جمالاً عام 2015، حيث رأت المجلة أن نجمة السلسلة الدرامية الشهيرة «صراع العروش» هي المرأة ذات الجاذبية الأكبر في العالم، لتحل حينها بدلاً من الممثلة الإسبانية «بينيلوبي كروز» التي حازت على اللقب عام 2014.