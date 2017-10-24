ص 4:04 2017/10/24

خاضت وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة مع إرهابيي «داعش» في دير الزور وعلى أكثر من محور وخاصة باتجاه مدينة البوكمال، وذلك بإسناد من سلاحي المدفعية والطيران، حيث تمكّنت من القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وسط حالة من الاضطراب والانهيار التي تسود بين الإرهابيين، كما أمّن الجيش وصول عدد من أهالي الميادين المهجّرين إلى المدينة ضمن مراكز إقامة مؤقتة وتقديم الخدمات الأساسية لهم.

وتفصيلاً، نفّذت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد سلاح الجو عمليات مكثفة ضد نقاط تحصن وانتشار إرهابيي تنظيم «داعش» في مدينة دير الزور وريفها الجنوبي الشرقي على محور مدينة البوكمال آخر أكبر معاقل التنظيم التكفيري في المحافظة.

وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم «داعش» تتحصن في حويجة صكر وحي الصناعة بالتزامن مع رمايات من سلاح المدفعية وغارات جوية للطيران الحربي على تحصيناتهم وأوكارهم في أحياء الشيخ ياسين وسوق الهال وشارع سينما فؤاد والحويقة والجبيلة والرشدية والعمال وكنامات وخسارات والعرضي.

وبيّن المراسل أن العمليات أسفرت عن تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد الحربي وتدمير مقرات وتحصينات لهم.

وفي الريف الجنوبي الشرقي على محور مدينة البوكمال لفت المراسل إلى أن الطيران الحربي السوري نفذ غارات جوية مكثفة على محاور تسلل إرهابيي تنظيم «داعش» وتحصيناتهم في مدينتي العشارة والقورية جنوب شرق الميادين بنحو 60 كم ما أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين من بينهم محمد جاسم العران الملقب بـ«الشلصتو» أحد أبرز مسؤولي التنظيم.

إلى ذلك أفادت مصادر أهلية بأن حالة من الاضطراب والانهيار تسود بين إرهابيي «داعش» في مدينة البوكمال نتيجة للتقدم المطرد لوحدات الجيش في عملياتها ضد التنظيم الإرهابي واستعادة سيطرتها على مساحات واسعة في ريف دير الزور، مشيرة إلى أن الإحباط الذي يعيشه أفراد التنظيم نتيجة الانكسارات المتتالية في صفوفهم والهزائم التي يلحقها الجيش العربي السوري بهم يزيد من حالات الفرار، حيث هرب أحد مسؤولي تنظيم «داعش» في دير الزور الإرهابي المدعو «أبو الطيب الإدلبي» مع 5 آخرين، وذلك بعد أقل من «24 ساعة» من فرار نحو 50 إرهابياً مع عائلاتهم من مدينة البوكمال وريفها.

في غضون ذلك أمنت وحدة من الجيش العربي السوري وصول عدد من العائلات من ريف مدينة الميادين إلى مدينة دير الزور بعد أن تم تحرير هؤلاء المواطنين من إرهابيي «داعش»، وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن العائلات وصلت إلى دير الزور وتم تأمينها ضمن مراكز إقامة مؤقتة، حيث قامت الجهات المعنية في المحافظة بتقديم جميع المواد الأساسية والغذائية والطبية اللازمة لها.

وعبّر المواطنون الذين تم نقلهم إلى المدينة عن سعادتهم بنجاحهم في الفرار من إرهاب تنظيم «داعش» الذي كان ينكل بهم ويذيقهم صنوف الاستعباد والإذلال، مشيرين إلى أن ذلك لم يكن ليتحقق لولا بطولات الجيش العربي السوري.

ودعا المواطنون المحررون جميع المدنيين الذين ما زالوا في مناطق انتشار تنظيم «داعش» الإرهابي للتوجه إلى أقرب نقطة وجود للجيش العربي السوري كي يصلوا إلى بر الأمان والطمأنينة.

في غضون ذلك، عثرت وحدات من الجيش العربي السوري في قرية جب البشير بمنطقة جب الجراح بريف حمص على معمل لتصنيع العبوات الناسفة وأحزمة ناسفة وطائرات مسيرة من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وأفاد مراسل «سانا» في حمص بأن وحدات الجيش تواصل تمشيط المنطقة التي تمّ تطهيرها من إرهابيي تنظيم «داعش» في جب الجراح، حيث عثرت على معمل لتصنيع العبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار وأحزمة ناسفة و3 طائرات مسيرة ومستودع للأدوات الطبية في قرية جب البشير.