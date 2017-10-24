ص 4:04 2017/10/24

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية بإعطاء أجوبة صريحة وواضحة حول تصرفات «التحالف» الذي تقوده بدعوى «محاربة» الإرهاب في سورية، مشيراً إلى أن هدفها المعلن هو «محاربة» تنظيم «داعش» الإرهابي أما أفعالها على الأرض فتدل على غير ذلك.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في موسكو أمس: سجلنا في الفترة الأخيرة بعض الأمور الغريبة حول تصرفات «تحالف واشنطن» في سورية بما في ذلك تسلل إرهابيي «داعش» من المناطق التي كانت تسيطر عليها «المعارضة» المدعومة أمريكياً وشنهم هجمات معاكسة بالتزامن مع التقدم الذي يحرزه الجيش السوري إضافة إلى حالات الخروج الجماعي لإرهابيي «داعش» من الرقة أثناء قصف «التحالف» الأمريكي للمدينة «وأيضاً الحالات الأخرى عندما حاول الطرف الأمريكي رسم بعض الخطوط» لمنع الجيش السوري من تجاوزها.

وأشار لافروف إلى أن الحديث حول السياسة الأمريكية الجديدة في سورية يطرح تساؤلات ونتطلع إلى الأجوبة الصريحة والواضحة من واشنطن.

ولفت لافروف إلى أن موسكو لا تزال على اتصال مع واشنطن بشأن الأزمة في سورية عبر القنوات العسكرية والدبلوماسية بما في ذلك حول مناطق تخفيف التوتر.

وتقود الولايات المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام تحالفاً استعراضياً بدعوى «محاربة» تنظيم «داعش» الإرهابي إلا أن هذا «التحالف» ارتكب عشرات المجازر بحق المدنيين في الرقة ودير الزور وريف حلب الشمالي وخلف دماراً واسعاً في البنى التحتية، كما أن الوقائع أثبتت أن الولايات المتحدة كان هدفها استخدام التنظيم الإرهابي لتحقيق غايتها ومصالحها في المنطقة وليس محاربته.

وبشأن التطورات الأخيرة في إقليم كردستان العراق دعا لافروف إلى ضرورة إيجاد حلول عبر الحوار ترضي جميع الأطراف في البلاد وتفادي ظهور أية بؤرة توتر جديدة في الشرق الأوسط.

بدوره بيّن الجعفري أن الموقف العراقي يتمثل بأنه يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسورية وأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبله بنفسه، لافتاً إلى أن بلاده دعت إلى ضرورة عودة سورية إلى جامعة الدول العربية.

وأعاد الجعفري تأكيده أن الاستفتاء الذي حصل في إقليم كردستان خطوة غير دستورية، لافتاً إلى أن الحكومة العراقية بذلت جهوداً هادئة وسلمية من أجل الحفاظ على وحدة العراق ووحدة تماسك الشعب العراقي لكن البعض لم يستجب.

إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف عدم وجود تقدم في التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن سيرومولوتوف قوله أمس: حتى الآن لا وجود لتقدم في مجال التعاون ضد الإرهاب مع واشنطن.. ونحن نبدي استعدادنا وهم يؤيدون ذلك، إلا أنه في واقع الحال حتى الآن لا يوجد من يمكن التحدث معه.

وذكرت «سانا» أن سيرومولوتوف أمل أن يبقى التعاون الذي يجري حول سورية في المجال العسكري قائماً، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك مشاورات جارية.

في هذه الأثناء أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موقفها من مسألة تمديد ولاية الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية سيعتمد على نوعية التحقيق فيما جرى في خان شيخون في الرابع من نيسان الماضي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس: إن الولايات المتحدة تصرّ على تبني قرار في مجلس الأمن بشكل فوري لتمديد ولاية الآلية المشتركة لتقصي الحقائق وهي تشوه بشكل خطر الموقف الروسي مدّعية أن موسكو ستمنع التمديد إذا كانت استنتاجات الآلية تصبّ في المسار المعادي لسورية.

وأضافت الخارجية الروسية: مثل هذه التصريحات لا علاقة لها بالواقع، كما أن رغبة واشنطن بتمديد ولاية الآلية المشتركة في مثل هذه الظروف تبدو غريبة.

وقالت الخارجية الروسية: قلنا دائماً ونكرر من جديد أن موقفنا حول تمديد مهمة الآلية المشتركة للتحقيق سيتوقف على جودة التحقيق ومطابقته لمتطلبات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وليس على الجهة التي ستوجه إليها اتهامات.

وذكرت الخارجية أن موسكو أصرّت من البداية على ضرورة زيارة موقع الحادث في خان شيخون وكذلك قاعدة الشعيرات إلا أن الآلية المشتركة اعتبرت في نهاية المطاف أن مثل هذه الزيارة غير ضرورية مع أنه من الصعب في هذه الحالة أن تكون نتائج التحقيق على المستوى المناسب من الجودة.

يذكر أن الولاية الممنوحة للآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة تنتهي في 16 كانون الأول المقبل.