ص 4:04 2017/10/24

أكد قائد القوة البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور استمرار قوات الحرس الثوري في جهودها للقضاء على تنظيم «داعش» الإرهابي وتقديم الدعم الاستشاري لتحقيق هذا الهدف في سورية والعراق.

وأوضح العميد باكبور في كلمته خلال ملتقى «التضامن والوحدة بين الجيش والحرس الثوري» أمس أن كل مخططات الأعداء في منطقة الشرق الأوسط باءت بالفشل، مشيراً إلى أن مخططات الأميركيين تهدف إلى إنقاذ الكيان الصهيوني من الزوال لذلك أوجدوا تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

ونقلت «سانا» عن العميد باكبور قوله: إن تهديدات الأعداء تزداد يوماً بعد آخر لذلك علينا نحن العسكريين أن نعمل على رفع قدراتنا وجاهزيتنا وأن نبرزها لهم من خلال المناورات.

وفي السياق أكد العميد كيومرث حيدري قائد القوة البرية التابعة للجيش الإيراني أن الحظر ضد إيران عديم الجدوى، مبيناً أن حرس الثورة الإسلامية أنتج الصواريخ بعيدة المدى في ظروف الحظر.

وقال حيدري في كلمة أمس خلال الملتقى ذاته: إن إيران دولة مقتدرة وهذا الاقتدار لم يحصل بالدعاء والمعجزة، بل هو ثمرة بصيرة الإمام الخميني وحنكة قائد الثورة الإيرانية وبصيرة الشعب ومعرفته وجهود القوات المسلحة.